رامي صبري "سولد أوت" بالكويت: يعني اختياره مو صدفة!

ترفيه

النجم المصري اللي كلنا نحبه، رامي صبري، راح يلتقي جمهوره بالكويت يوم 24 ديسمبر الجاي، بس هالمرة بطريقة مو طبيعية! الحفلة اللي راح تصير على خشبة مسرح «صحارى أرينا»، صارت سولد أوت، وهو أول حفل غنائي جماهيري يستضيفه هالمسرح. مبينة راح تكون ليلة من العمر، تجمع أغانيه القديمة اللي عشنا وياها لحظات حلوة، ويا أغانيه الجديدة اللي طشت الدنيا.

محمود عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «الزين» للإنتاج الفني، صرح لـ«الراي» إن اختيار رامي صبري جاء انطلاقاً من المكانة اللي يحظى بيها عند الجمهور الكويتي، وانتشار أغانيه وتفاعل الناس وياها، ومن أغانيه "يمكن خير" و"لما بيوحشني".

محمود عادل أضاف إن الجمهور الكويتي يتمتع بذائقة فنية عالية ويهتم كثير بالحفلات الغنائية والموسيقى الحية، وهذا يضع على عاتق المنظمين مسؤولية تقديم أمسية تواكب تطلعاته. وأشار إلى الحرص على أن تكون بداية الحفلات مع فنان يمتلك رصيداً من الأعمال الناجحة، وقادر على تقديم أمسية تجمع بين الإحساس والطرب والتفاعل الجماهيري.

بالنسبة للي راح يقدمه رامي صبري بهاي الليلة التاريخية، محمود عادل أوضح إنو البرنامج الغنائي راح يكون كلش متنوع. يعني راح يجمع أغانيه القديمة اللي كلنا حافظيها مثل سكت ليه وغريب الحب، وياها أعماله الأحدث مثل الحب عيبنا وبحكيلك عن الأيام وبياع. وفوقها "أنا مالي بيك" من ألبومه الأخير "القمر". والبرنامج راح يتنوع بين الأغاني الرومانسية والأعمال الإيقاعية.

وبعد هذا كله، محمود عادل أكد إن الاهتمام بالتفاصيل الفنية أولوية بالتحضير للحفل، وإن نجاح الأمسية مو مرتبط باسم الفنان وحده، بل بجودة الأداء الحي ومستوى التجهيزات والتنظيم.