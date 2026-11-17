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الفنان آسر ياسين، شارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السابعة والأربعين. والمهرجان يشهد تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز. وحچى آسر عن فلمين سووهن وضلن بالذاكرة: 'تراب الماس' و'رسائل البحر'.

من سولف عن 'تراب الماس'، بيّن شگد يحبه، وگال إنه يحبه جداً جداً ويعتبره من أكثر الأفلام الصادقة اللي قدمها بمشواره. وصف الفيلم بالكامل وماكو بيه أي نقص، السيناريو، التصوير، الديكور، الإخراج، كلهن چانن بمكانهن. بس بنفس الوقت، اعترف إن الفيلم تعبه نفسياً حيل خلال التصوير، بحيث چان يعزل نفسه علمود يعيش الدور صح. بس بالنهاية، هو فرحان بالنجاح اللي حققه، وگال إن التجربة علمته هواي شغلات جديدة بالتمثيل. يذكر إن 'تراب الماس' اللي أخرجه مروان حامد وكتبه أحمد مراد من روايته اللي تحمل نفس الاسم، نزل بالسينمات عام 2018، وجسّد آسر فيه شخصية 'طه'.

وبعدين إجه الدور على 'رسائل البحر'. آسر وضح إن هذا الفيلم ما داخل مسابقات المهرجان، وإنما يُعرض فقط ضمن قسم الكلاسيكيات، مؤكداً إن السينما تعيش ولا تنتهي. وعبّر عن فرحته بمشاركة الفيلم بالمهرجان بعد سنوات طويلة على عرضه الأول. وأضاف إن قاعة العرض چانت ممتلئة بالجمهور وتفاعل الناس وياه چان كبير. هو يشوف 'رسائل البحر' فيلم 'عابر للزمن' لأن قصته بعد 16 سنة لسه عايشة، وهذا دليل على حب الناس الحقيقي للسينما. الفيلم، اللي أخرجه المخرج العبقري داود عبد السيد، جسّد بي آسر شخصية يحيى، وحصل إله على جائزة أفضل ممثل بأيام قرطاج السينمائية سنة 2010. وآسر يصف داود عبد السيد بالعبقري، ويگول إنه يناقش الممثل ويسمع منه ويتناقش وياه بكل التفاصيل، وإنه تعلم منه هواي ولهسه مستمر يتعلم. يا ترى شنو الفيلم اللي أثر بيكم هيچ مثل آسر ياسين؟