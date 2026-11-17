ترفيه

أحمد سعد، الفنان اللي كل فترة يفاجئنا بشي جديد ويخلينا نترقب، هالمرة ضربها صح ودخل قائمة "هوت 100" مال بيلبورد عربية بأغنيته "والله زمان" للمرة الأولى! الأغنية ظهرت في المركز 91. مو بس هيج، أحمد سعد صعد 6 مراكز كاملة بقائمة "100 فنان" وصار بالمركز العشرين، بعد ما جان الأسبوع اللي فات بالمركز 26. يعني الصعود مستمر والقادم أحلى أكيد!

الأغنية الحلوة "والله زمان" نزلت يوم 28 أكتوبر 2026، وهي جزء أساسي من ألبومه الجديد "الموسيقى العربية". تدورون على النشاط؟ هذا الألبوم هو رابع ألبوماته لهالسنة بس، وهو ضمن مشروع موسيقي أعلن فيه تقديم خمسة ألبومات بألوان واتجاهات غنائية مختلفة.

الأغنية نفسها بيها طابع طربي ورومانسي ويستعيد أجواء الأغنيات الكلاسيكية. موضوعها يتسولف عن رجعة الحبيب بعد فترة فراق طويلة، وهذا الشي يلمس هواي ناس. الألحان مالتها صممت بحيث تبرز القدرات الصوتية الجبارة لسعد اللي نعرفها ونعشقها كلش زين. كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، والتوزيع والإنتاج الموسيقي والماسترينج كله بيد المبدع نادر حمدي.

"والله زمان" ما نزلت وحدها بيوم 28 أكتوبر، جان وياها أغنيتين بعد بنفس اليوم: "اطمن" و"وعدني". جان أحمد سعد ناوي ينزل الألبوم "الموسيقى العربية" كامل دفعة وحدة، بس خطته اتغيرت. والسبب؟ واجه أزمة صحية أثرت على أحباله الصوتية ولم ينتهِ من تسجيل جميع أغنياته.

هذا الألبوم "الموسيقى العربية" هو المحطة الرابعة بمشروعه الكبير اللي يضم خمسة إصدارات موسيقية مختلفة خلال سنة 2026. قبلها، نزل ثلاث ألبومات مميزة بأسماء حلوة ومختلفة هي "الفرفوش"، و"الحزين"، و"الإلكترو". وهسه جاي "الموسيقى العربية"، ووراه الألبوم الخامس اللي هو "الأوركسترا". يعني أحمد سعد ناوي يغطي كل الألوان الموسيقية ويقدم كل شي جديد بسنة وحدة! بالله عليك، تعبت وهو يتعب لو نحنا اللي نتابع؟!