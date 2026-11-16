سميرة سعيد نزلت ألبومها الجديد "ماذا ولو" – والديفا مستمرة تدوهنا!

ترفيه

كلنا نعرف سميرة سعيد، فنانة ما ترضى بس بالزين، دائماً تدور على الجديد والمختلف. هي مو بس تحاول تواكب التطور، لا عيني، هي نفسها التجديد! والدليل ألبومها الجديد اللي نزل أمس.

نزلت الديفا المغربية سميرة سعيد ألبومها المنتظر “ماذا ولو” أمس، يوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026. الألبوم هذا مو أي ألبوم عادي، لا، هذا مشروع فني متكامل، عنوانه يخليك تفكر ألف شغلة وشغلة، وتجربة تجمع بين الموسيقى والصورة بنفس الوقت. سميرة سعيد طول عمرها ما اعتبرت النجاح نقطة النهاية، بالعكس، دائماً هو دافع الها حتى تستكشف أماكن جديدة.

”ماذا ولو“: سؤال يظل ببال كل واحد بينا

أول شي يلفت النظر بهذا الألبوم هو عنوانه، “ماذا ولو”. عبارة بسيطة بالكلمات، بس تفتح أبواب كلش هواي للخيال وللذكريات والمشاعر. هي ما تعطيك جواب جاهز، بالعكس، تترك لكل واحد بينا الفرصة يكملها من تجربته الخاصة. يعني تخليك تتذكر “لو” كنت اتخذت قرار ثاني، “لو” تمسكت بحلمك اللي تأخر يتحقق، أو “لو” نطيت قلبك فرصة ثانية. عبالك الألبوم جاي يحكي عن المسافة بين اللي عشنا واللي تمنينا نعيشه، بين الطرق اللي مشينا بيها واللي ظلت بس بخيالنا. فكرة تجمع بين الندم والأمل بنفس الوقت، وهذا اللي يخلي الألبوم كلش عميق حتى قبل ما نسمع أغانيه كلها. بس طبعاً، بس الألبوم ينزل راح نعرف شنو العلاقة الحقيقية بين العنوان ومحتوى الأغاني.

مو بس تسمع... راح تشوف الموسيقى!

سميرة سعيد هالمرة اختارت تقدم أغانيها بأسلوب "الألبوم المرئي" (Visual Album)، يعني كل أغنية الها هويتها البصرية الخاصة بيها. الفكرة من هذا كله إنو الصورة إلها دور كلش مهم ويا الصوت، وتخلي الأغاني تصير تجارب فنية تكدر تسمعها وتشوفها بنفس الوقت. هذا الاختيار جاي بوقت علاقة الجمهور بالموسيقى تغيرت بيه كلش، الأغنية بعد ما تعيش بس بالإذاعات والحفلات، الصورة والمنصات الرقمية صاروا جزء أساسي من رحلتها للمستمع. بس القيمة الفنية هنا مو بس بكمية الشغل البصري، لا، هي بقدرة الصورة على توسع معنى الكلمات والألحان، وتطي لكل أغنية روحها الخاصة.

قبل أيام، سميرة كشفت عن الإعلان التشويقي الثاني للألبوم، واللي بيه مقتطف من أغنية “تبا”. هاي الأغنية كلمات شادي نور، وألحان أحمد طناني، وتوزيع هاني يعقوب. والميكس والماستر سواه أمير محروس، والفيديو أخرجه نضال هاني. وهذا التقديم اللي يصير شوية شوية يخلي الجمهور يكتشف تفاصيل المشروع قبل ما ينزل بالكامل.

جيش من المبدعين ورا ألبوم “ماذا ولو”

ألبوم “ماذا ولو” راح ينزل على جزأين، الجزء الأول بيه ثمان أغنيات. وبي مشاركة لأسماء جبيرة ومعروفة بصناعة الموسيقى العربية. بالكلمات عدنا: نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور، بلال سرور، ومحمد قايّات. وبالألحان: عمرو مصطفى، محمود العسيلي، أحمد طناني، هاني يعقوب، وبلال سرور. أما التوزيع الموسيقي، فتوقيع هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع، وأحمد أمين. وأمير محروس ومحمد صقر وخالد سند ومفدي مجدي اشتغلوا على الميكس، وأمير محروس هو اللي أشرف على الماستر النهائي للألبوم.

هذا الكم الهائل من الأسماء المشاركة يبين رغبة سميرة سعيد بالاستفادة من تجارب موسيقية كلش متنوعة، وهذا شي يتناسب ويا شخصيتها الفنية اللي عمرها ما حصرت نفسها بقالب غنائي واحد. من ألبوم “عايزة أعيش” ولحد إصداراتها الجديدة، ظلت تدور على أفكار وأصوات وإيقاعات مختلفة، تدري إنو الاستمرارية مو معناها تكرر اللي نجح قبل، لا، معناها تكون عندك جرأة تقدم شي يستاهل ينسمع اليوم. سميرة سعيد بعد كل هالنجاحات، رجعت تخلي “الاحتمال” بقلب مشروعها، عبالك تكول إنو التجربة الفنية، مهما كبرت ونضجت، بعد بيها مجال للاكتشاف! يا ترى راح يبقى “ماذا ولو” بذاكرتكم مثل أغانيها القديمة؟