نيكول سابا تفتح قلبها عن ياسمين عبدالعزيز: كيميا مو طبيعية ومستحيل أغار منها!

ترفيه

بعد هواي سوالف وحجي بالگال والقيل ومقارنات لا إلها أول ولا تالي، الفنانة اللبنانية نيكول سابا قررت تحط نقطة نهاية لكل هالجدل بخصوص علاقتها بالفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز. الناس احتارت وضلوا يقارنون بيناتهن، وطلع حجي إنو نيكول تغار أو تتغاظ من ياسمين.

بس نيكول، بتصريحاتها التلفزيونية، وكفت كل هالسوالف. گالت وبكل وضوح: "عمري ما تغاطت منها." أكدت إنها جانت كلش متحمسة لهالتجربة ويا ياسمين عبدالعزيز، خصوصاً بعد ستطعش سنة من فيلم "1/8 دستة أشرار"، واللي جان تعاونهم الأول. ووصفت التجربة بأنها مسلية.

نيكول سابا ما وقفت بس عند هذا الحد، لا والله. أكدت إنو كان اكو كيمياء بينهن ورا وقدام الشاشة. ووصفت ياسمين بإنها من أحب الفنانات إلى قلبها ونجمة كبيرة وعارفة قدراتها، وقالت إنو التعامل ويه ممثل كبير عارف أدواته يضيف للفنان.

تجدد التعاون بين النجمتين صار ورا سنين طويلة من فيلم "1/8 دستة أشرار" اللي نزل بسنة 2006، وشاركو بيه ممثلين كبار مثل محمد رجب وخالد صالح. ومع عودتهن للعمل سوا بمسلسل "وتقابل حبيب" اللي انعرض بسنة 2025، الناس بدأت تسأل شنو طبيعة العلاقة بين هالگمتين الفنيتين، وطلعت سوالف الغيرة والمنافسة.

بس تصريحات نيكول جانت صريحة، ووضحت إنو علاقتهم بيها تفاهم وانسجام فني مو طبيعي. يعني يا جماعة، مو كل نجمتين يشتغلون سوا لازم يتنافسون أو يغارون. مرات الكيميا تكون أقوى من أي حجي فارغ، مو لو مو مو؟