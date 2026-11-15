إيهاب فهمي طب لـ "تمكين" ورمضان 2027.. اللوكة توب لو لا؟

ترفيه

لك شنو هالخبر اللي يفتح النفس! الفنان إيهاب فهمي انضم رسمياً لفريق عمل مسلسل "تمكين"، اللي من هسه ديحضرون إله لرمضان 2027. مو بس هيج، المسلسل يجمع النجمين عمرو سعد وياسمين صبري.

المسلسل هذا من تأليف وإخراج المخرج محمد سامي، وشركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي هي اللي دتنتجه. وإيهاب فهمي بنفسه أعلن هالشي ونشر صور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. المسلسل، اللي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، دا يشتغلون عليه على قدم وساق بالتحضيرات حتى يبدون التصوير.

تدرو منو وياهم بعد بـ"تمكين"؟ القائمة طويلة حيل! ويا عمرو سعد وياسمين صبري، راح نشوف أحمد رزق، وأحمد زاهر، وفتحي عبد الوهاب، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ومحمود عبد المغني، وكمال أبو رية، وسوسن بدر، وميرفت أمين، وإدوارد، ونشوى مصطفى، وأشرف زكي، والمسلسل يضم عدداً آخر من الفنانين، مع مشاركة بعض النجوم كضيوف شرف.

نحس إنه "تمكين" راح يقدم تجربة درامية جديدة ومختلفة بموسم رمضان الجاي، خصوصاً ويا هالعدد الهائل من النجوم اللي متجمعين تحت قيادة محمد سامي، اللي مو بس يخرج، لا عيني، هو يكتب همين. طبعاً ويا الكاتبين أحمد حلبة ومحمود فوزي بالمشاركة بكتابة العمل. وحتى الكاتب الصحفي خالد صلاح راح يشارك بالمشروع مسؤول عن البحث والتطوير، وهم راح يساهم بكتابة الحوار، وهذا يدل إنهم مهتمين كلش بالتفاصيل وبالجوانب البحثية والتوثيقية للعمل. يعني السالفة مو لعب.

الفترة الجاية راح نشوف تكثيف بعمليات التصوير بين المواقع المختلفة، لأن بدهم بتنفيذ المشاهد الأولى، حتى يخلصون العمل حسب الخطة الإنتاجية المحددة. بس بيني وبينكم، بهالجيش من النجوم، منو تتوقعون راح يشعلها بالتمثيل ومنو حيقوم بالواجب؟