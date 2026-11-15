عمرو دياب يغني لأجيال أصغر منه... الهضبة ما ينتهي! شنو السر؟

ترفيه

المطرب المصري عمرو دياب سوى حركة بالحفلة مالته بـ"هايد بارك" خلت الكل يحجي بيها، وكأنها رسالة مو مجرد غنوة، وكال للجمهور: "هغنيلكم أغاني من قبل ما تتولدوا". قال للجمهور إنه سيغني أغاني من قبل أن يولدوا، وانتقل من أغانيه القديمة لأعمال تعود لبداية الألفينات. أغاني عمرها عشرات السنين، مو بس موجودة بأرشيف فنان تجاوزت مسيرته أربعة عقود، بل صارت متداولة بين شباب ما عاشوا زمنها.

هذا الموقف مو بس مجرد اختبار لعلاقة جيل جديد بفنان قدير، لا، هذا يكشف سر يخص الهضبة! أغانيه القديمة مو بس انحفظت بذاكرة الكبار، لا، لكت طريقها لذاكرة شباب اليوم اللي ما عاشوا فترة الثمانينات والتسعينات، ولا يعرفون شلون كانت صناعة الموسيقى بذاك الوكت. بس صاروا يرددون كلمات أغاني مثل "ميال" و"شوقنا" و"الماضي" و"كان عندك حق"، وكأنها أغاني توها نازلة وصارت بقوائم التشغيل مالتهم.

الموضوع مو صدفة، ولا بس مقتصر على حفلات عمرو دياب. بالفترة الأخيرة، أغانيه القديمة شفتوا شلون انتشرت بشكل مو طبيعي على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً تيك توك وإنستغرام. صارت مقاطع من هاي الأغاني تطلع بكل مكان: بالفيديوهات القصيرة، بالتحديات، وبالكونتنت اليومي، جَنها ترند جديد لازم الكل يسوي عليها فيديوهات.

الغريب بالموضوع إن بعض هاي الأغاني كلش قديمة، يعني "ميال" نزلت سنة 1988، و"شوقنا" بسنة 1989، وبعدين "الماضي" بألبوم "أيامنا" بسنة 1992، و"كان عندك حق" بألبوم "يا عمرنا" بسنة 1993. يعني بين ما نزلت هاي الأغاني وبين ما رجعت تنتشر اليوم، اكو فرق زمني كلش جبير. بس هذا الفرق ما منعها توصل لمستمعين جدد، بالعكس، انطاها سياق ثاني غير السياق اللي نزلت بيه أول مرة.

المنصات الرقمية الها دور كلش مهم بهاي الظاهرة. يعني قبل، إذا تريد تسمع أغنية قديمة، لازم تدوّر بالألبومات أو تروح للحفلات. هسه لا، بس يطلع مقطع موسيقي بأي فيديو قصير، ينتشر مثل النار بالهشيم بين المستخدمين، وبسرعة يتحول إلى لحن الكل يعرفه ويتكرر. بهاي الطريقة، الأغنية كدرت تعوف زمنها الأصلي، وتدخل بحياة يومية مختلفة تماماً عن الظروف اللي أنتجت بيها.

بس انتشار موسيقى عمرو دياب بين الأجيال ما توقف بس على أغاني الثمانينات والتسعينات. اكو محطات ثانية كلش قوية هم سوت علاقة طويلة الأمد ويه مستمعين بأعمار مختلفة. مثل أغنية "نور العين" اللي نزلت بسنة 1996، و"قمرين" بسنة 1999، وبعدين "تملي معاك" بسنة 2000. هاي الأغاني هم عبرت زمن نزولها، وظلت حاضرة بحفلاته الغنائية لليوم، .

أهمية هاي المحطات إنه بيها نماذج مختلفة لتطور أغاني الهضبة. من أغاني بيها طابع موسيقي شرقي واضح، إلى أغاني دمجت الإيقاعات والتوزيعات الحديثة. بس بكل هاي المراحل، اكو خيط واحد يربطها: الألحان السهلة اللي تعلق بالراس، والجمل الغنائية اللي لكت طريقها لقلب الجمهور. يعني الهضبة يعرف شلون يسوي أغنية تبقى بذاكرة الناس لسنين طويلة.

عمرو دياب مو بس اعتمد على أغانيه القديمة حتى يبقى متواصل ويا الأجيال الجديدة، لا، ظل يقدم أعمال حديثة. مثلاً بألبوم "ابتدينا" بسنة 2025، جمع بين الأغاني الجديدة اللي تعرف عليها جمهوره الحالي، وبين الأغاني اللي سوت ذكريات حلوة لجمهوره الأقدم. يعني دايماً عنده شي جديد وقديم يرضي كل الأذواق.

فهذه العبارة تلخص جانب كلش مهم من مسيرة عمرو دياب. هذا الفنان اللي بدأ رحلته بزمن الكاسيتات، هسه حاضر بزمن المنصات الرقمية. أغانيه القديمة مو بس صارت ملك للي عاشوا لحظة نزولها. هاي تجربة موسيقية عبرت من جيل لجيل ثاني، مو بس عن طريق الذكريات، لا، عن طريق إعادة اكتشافها. يعني منو يكول الأغنية الها عمر صلاحية محدد؟