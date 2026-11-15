أحمد سعد وكواليس "الترند": صراحة لو بس يريد يلفت الأنظار؟

ترفيه

تخيلوا عيني، الفنان أحمد سعد طلع بتصريحات قوية بالتلفزيون، وكشف السر ورا كل هالجدل اللي يسويه. الولد ما استحي وكالها صراحة إنه يتعمد مرات يسوي أشياء مو مألوفة حتى يلفت الأنظار ويتصدر قوائم الأكثر تداولاً.

وأكد إن هذا الأسلوب صار جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الشهرة وحياة الفنان بعصرنا الرقمي. يعني عمي، الزمن تغير، وبعد ما يفيد تلبس بدلة ورباط وتصير "شيك"، لأن الناس بقت عاوزة كده.

وبنفس الوقت، أحمد سعد أكد إنه يعرف حدوده، وما يتجاوز الخط الأحمر اللي يخلي جمهوره يزعل منه. وأضاف إنه يعتذر لما الناس يشوفوا إن في حاجة غلط، في إشارة منه إنه حريص على يظل محبوب عند جمهوره ويدير الأمور بذكاء.

وعلى صعيد ثاني، أحمد سعد خطف الأنظار بإطلالة روحانية مميزة على إنستغرام. نزل فيديو من مقام سيدي عبد القادر، وظهر بأجواء إيمانية خالصة وهو يردد أناشيد وابتهالات دينية بصوته الحلو. هذا الظهور طش الدنيا وحصل إشادة واسعة من المتابعين.

ورفق سعد الفيديو برسالة شعرية مؤثرة تعكس حالته الروحانية، كتب بيها: "لُغَةُ الْكَلَامِ كَمَا رَأَيْتَ عَلَى فَمِي.. خَجْلَى، وَلَوْلَا الْحُبُّ لَمْ أَتَكَلَّمِ، يا سيدي يا عبد القادر". يعني شو هالمكس الغريب؟ مرة يريد الترند بأي طريقة، ومرة ثانية تشوفه بأجواء روحانية صافية! هو أحمد سعد هذا لو غيره؟