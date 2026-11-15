منة شلبي ويسرا اللوزي: فيلم "برلين" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

يعرض فيلم "برلين" للمخرج أحمد عبدالله، بطولة منة شلبي ويسرا اللوزي، ضمن المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ47، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 عند الساعة السابعة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتسبقه سجادة حمراء لأبطال العمل.

بس السالفة مو بس عروض وأفلام، لا! المهرجان هالمرة بليجانه التحكيمية جاب أسماء عالمية قوية. المسابقة الدولية، اللي هي قلب المهرجان، يترأسها المخرج والكاتب والمنتج المغربي الفرنسي اللامع نبيل عيوش. ويّا نبيل، اللجنة بيها مزيج من الخبرات العالمية: المخرج والكاتب أمير فخر الدين اللي جاي من ألمانيا وسوريا، ومهندس الصوت البريطاني اللي شغله فد شي، بول ديفيز، والممثلة والمنتجة الصينية اللي كلكم تعرفوها، فان بينجبينج، وياهم المخرجة البلجيكية المبدعة لورا فونديل، وطبعا ما ننسى فنانتنا المصرية الجميلة غادة عادل، اللي وجودها وحدّه ينطي طعم خاص للجنة.

أما باقي المسابقات، فلجانها هم بيها خيرة المخرجين والمبدعين. مثلاً، مسابقة آفاق السينما العربية، لجنة تحكيمها بيها مدير التصوير الروماني تودور فلاديمير باندورو، ويا المخرج والكاتب المصري عمرو سلامة، والمخرجة الفلسطينية ليلى عباس. بس اللي يخلينا نرفع راسنا صدك ونسوي هلاهل، هو وجود المخرج العراقي الأصيل حسن هادي ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، ويا المخرجة الهولندية ستيفاني كولك والممثل المصري علي قاسم. يعني اسم عراقي بهيج مهرجان عالمي، هذا فد شي لازم نفتخر بي كلش هواية!

والمهرجان مكمل على هالمنوال بأغلب لجان التحكيم، فمسابقة أسبوع النقاد الدولية تضم مديرة التصوير التونسية الفرنسية فريدا مرزوق، والمونتيرة المصرية هبة عثمان. ومسابقة أفضل فيلم وثائقي بيها الباحثة والمخرجة د. فيولا شفيق اللي تمثل ألمانيا ومصر، ويا المخرج والمونتير السوري قتيبة برهمجي، وكارول بيكارتشيك المدير الفني لمهرجان "ميلينيوم دوكس أجينست جرافيتي" البولندي. حتى الجوائز الخاصة، مثل جائزة أفضل فيلم عربي، يترأس لجنتها الناقد السينمائي والمدير الفني لمهرجان لوكارنو، جيونا ناتزارو، وبها الناقدة أروى تاج الدين، والمخرجة المصرية أمل رمسيس، ويا المنتج والمونتير الأردني ليث المجالي. ولجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) هم بيها أسماء ثگيلة مثل الناقدة الألمانية سوزان كورنيليا جيتل، والناقد البرازيلي مارسيلو جانو.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.