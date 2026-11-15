جون ديب يكسر الدنيا بفيلمه الجديد Ebenezer: فلوس بالملايين!

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فيلم "إيبينيزر" الجديد لجون ديب اللي يجمع بين الفانتازيا والغموض المظلم، يجمع بين الفانتازيا والغموض المظلم، وحقق إقبالاً واسعاً منذ الساعات الأولى لطرحه في دور العرض الأمريكية، في مؤشر على استعادة ديب بريقه الجماهيري.

التقارير اللي طلعت من شباك التذاكر الأمريكية أشارت إلى إقبال واسع على الفيلم، وتتوقع أن تتجاوز إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية حاجز العشرين مليون دولار في أمريكا الشمالية. وسجل الفيلم في يوم عرضه الأول إيرادات تجاوزت 7 ملايين دولار، وهو ما يعكس تفاعل جماهيري كبير وإقبال ملحوظ جدًا من محبي أفلام الفانتازيا والغموض.

وعالمياً، تتوقع تقارير شباك التذاكر أن يصل إجمالي إيرادات الفيلم مع نهاية عطلة الأسبوع الأولى إلى نحو أربعين مليون دولار، مدفوعاً بالاهتمام الإعلامي الواسع بعودة ديب إلى البطولة المطلقة في عمل سينمائي ضخم. ويعد هذا الأداء التجاري انتصاراً مهماً لصناع الفيلم الذين راهنوا على جاذبية ديب في تجسيد الشخصيات المركبة ذات الطابع الغامض والمظلم.

فيلم "إيبينيزر" يقدم لنا معالجة سينمائية جديدة ومظلمة مستوحاة من الرواية الكلاسيكية الشهيرة "ترنيمة عيد الميلاد" للكاتب تشارلز ديكنز. يجسد ديب هنا شخصية "إيبينيزر سكروج" الرجل البخيل اللي يدخل برحلة نفسية وبصرية مثيرة يواجه بيها أشباح الماضي والحاضر والمستقبل. ويعتمد الفيلم على المؤثرات البصرية المبهرة والأجواء القوطية التي اشتهر بها ديب في أبرز محطاته السينمائية السابقة.