مخرج فيلم 'فاطمة و خطة عبد الوهاب' يطير عقلنا بكلامه عن عبقرية محمد عبد الوهاب!

ترفيه

المخرج رالف بليجر، صاحب فيلم "Fatma and the Abdelwahab Plan" اللي انعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السابعة والأربعين، مدح الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب مدح مو عادي أبد. بليجر شاف إن أكثر شي يجنن بعبد الوهاب هو جرأته بالتجريب وكيف كان يخلط الثقافات الموسيقية المختلفة بدون أي تردد.

هذا المخرج قال إن عبد الوهاب كانت عنده حرية فنية ولا أروع، وما كان يحس أبد إنه لازم يبرر اختياراته الموسيقية أو يشرح من وين جاب الإلهام. ووضح بليجر إن عبد الوهاب كان ياخذ إيقاع يعجبه أو عنصر من التراث الموسيقي العربي أو صوت من الأوركسترا الغربية، ويجمعها بدون ما يشرح لأحد شنو يسوي، وبالنهاية يطلع بشي جديد وحلو هواية. يعني تخيلوا الفن اللي جان يسويه، مو بس لحن، هذا كان عالم ثاني!

هالقدرة العجيبة على المزج والتجديد، هي اللي خلت عبد الوهاب فنان ماكو منه اثنين. الرجال كان يسوي ألحان شديدة الجمال وتسمعها تحسها سهلة، بس بالحقيقة صنع هيج لحن يدخل للقلب جان يتطلب تعب وجهد مو طبيعي. منو غيره يگدر يسوي هيج؟

وعن ألحانه المفضلة، بليجر گال إن اختياراته تتغير حسب مزاجه، بس هو يحب أغاني هواية لعبد الوهاب، ومنها أغنية "أنا لك على طول". وأكد المخرج إن السينما عدها دور مهم حتى تحمي التراث الموسيقي من النسيان وترجع تقدمه للأجيال الجديدة. وأعرب عن أمله بالمساهمة في الجهد الجماعي للحفاظ على هذا التراث وإتاحته للأجيال القادمة، مشددًا على أنها مسؤولية مشتركة.

وفيلمه "فاطمة و خطة عبد الوهاب" هو محاولة منه حتى يشارك بحفظ إرث محمد عبد الوهاب ويبين القيمة الإنسانية والفنية لموسيقاه اللي صدق تستاهل. زين ليش فنانين اليوم ما عدهم هاي الجرأة اللي جانت عند عبد الوهاب؟