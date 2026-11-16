رحمة رياض طيرت الدنيا بالمكسيك بـ"معقول" فضل شاكر!

ترفيه

الفنانة العراقية رحمة رياض ما تگعد راحة أبد! هالفترة طيرت الدنيا بحفلها بالمكسيك، وهزّت قاعات منتجع وفندق "هارد روك لوس كابوس" من شدت الجمهور وياها وهي تغني أغنية "معقول" للفنان فضل شاكر. فيديو المقطع انتشر انتشار مو طبيعي على السوشيال ميديا، وشاركها الحضور ترديد كلمات الأغنية.

هالطلة الخرافية لرحمة رياض جانت ضمن مشاركتها بمهرجان Blu Mar 2026 للموسيقى العربية، اللي ديصير حالياً بمدينة لوس كابوس المكسيكية. المهرجان، اللي يجمع نجوم الغناء العربي، يستمر من 12 إلى 16 نوفمبر، ويجمع بين الحفلات الموسيقية الليلية المباشرة.

رحمة رياض مو بس غنت "معقول"، قدمت خلال السهرة مجموعة من أشهر أغانيها الخاصة اللي الكل يحبها وحققت انتشار واسع، بالإضافة لأغاني تراثية وطربية حلوة تونس، وبعدها اختارت "معقول" لتكون من أبرز فقرات الحفل.

المهرجان هذا جمع كبار الفنانين العرب، يعني مو بس رحمة رياض كانت هناك! نشوف بالقائمة فنانين مثل عاصي الحلاني ووائل جسار ومايا دياب ومحمد شاكر وكارلوس كلهم من لبنان، ومن سوريا مشاركين ناصيف زيتون وشادي جميل ووفيق حبيب وسارية السواس. يعني حفلة عربية خالصة بقلب المكسيك! المهرجان يستهدف محبي الموسيقى العربية اللي عايشين برا الشرق الأوسط، وبالذات الجاليات العربية الكبيرة بأمريكا الشمالية،

شلون تاليها يا رحمة؟ المكسيك يمكن ما جانت محضرة روحها لهالكمية من الطاقة العراقية!