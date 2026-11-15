القيصر وكرمه! معجب يصعد للمسرح وكاظم الساهر يفاجئ الكل برد فعله.

ترفيه

كلنا ندري حفلات القيصر كاظم الساهر متخلص من الحماس والتفاعل، بس اللي صار بحفله بالعقبة بالأردن جان غير شكل! فجأة، واحد من المعجبين قدر يتجاوز الحواجز الأمنية وصعد للمسرح. أكيد كاظم بالبداية انصدم، يعني تخيلوا الموقف، بس بسرعة بان الموضوع چان بس يريد ياخذ صورة تذكارية ويه نجمه المفضل.

وهنا القيصر ثبت مرة لخ ليش هو نجم الجماهير! بدل ما يخلي الحراس يبعدون الشاب، رفض تدخلهم وانطاه فرصة يتصور وياه. طبعاً هذا الموقف خله الكل يصفق ويتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن صدگ جان موقف كلش حلو وبيه تواضع وكرم من كاظم.

هالحفلة الحلوة اجتي بالتزامن ويه نشاط كاظم الساهر الفني بعد ما نزل ألبومه الجديد اللي اسمه "بلا عنوان". الألبوم بي ثمنطعش أغنية وقصيدة، هم باللهجة العراقية وهم بالفصحى. بيه أغاني كلنا حبيناها مثل "كله كذب" و"هلو حياتي" و"متى" و"تدخنين" اللي كلماتها للشاعرة لميعة عباس عمارة وألحان القيصر نفسه. بصراحة، إحنا نصدق القيصر يعرف شلون يكسب قلوب جمهوره بكل موقف! أنتو شنو رأيكم؟