شيرين وبنتها هنا: ديو يكسر الدنيا لو لا؟

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تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وابنتها هنا لتقديم أول عمل غنائي مشترك بيناتهم بديو مرتقب، وهذا الخبر نزل مثل الصاعقة على فانزهم! الكل صار ينتظر بفارغ الصبر شنو تفاصيل هالمشروع الجديد وشلون راح يكون صوت شيرين ويّا صوت بنتها.

هنا هي اللي فجرت المفاجأة على حسابها بإنستغرام، نشرت صورة تجمعها بأمها ووجهت رسالة لمحبين شيرين تدعوهم يتفاعلون ويا الصورة ويسوون ريبوست ويتابعون حسابها، كل هذا تمهيداً للإعلان عن الأغنية الجديدة. أكدت هنا إنها تحضر لأغنية ويا أمها، وهي واثقة إن الجمهور راح يحب الشغل الجديد، وقالت إن التفاصيل الكاملة مال الديو راح تنزل قريب.

طبعاً، هالخبر سوّى ضجة كلش كبيرة بين متابعين شيرين، والكل تحمس يسمع صوتها ويا بنتها. وهذا مو أول مرة هنا تلفت الانتباه بصوتها، قبل فترة نزلت مقاطع هي وأمها يغنون سوية بلحظات عفوية. من أبرز هاي المقاطع كان ظهورهم بمطعم يغنون يا قلبو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ونشرت هنا مقطعاً آخر تؤدي فيه أغنية على بالي لوالدتها، وهذا الشي خلى الكل يحجي على موهبتها الصوتية وإمكانية دخولها عالم الغناء.

وعلى سيرة النشاط الفني، شيرين عبد الوهاب عندها موعد ويا جمهورها في بيروت يوم 26 ديسمبر 2026. وراح تقدم بالحفل مجموعة من أبرز أعمالها القديمة والحديثة.

تدرون شيرين رجعت بقوة هاي السنة (عام 2026) بعد فترة غياب، ونزلت كم أغنية جديدة مثل الحضن شوك وتباعاً تباعاً وعسل حياتي. عودتها الفنية حظيت باهتمام جمهورها ومتابعيها. بس يا ترى الديو الجديد ويا بنتها راح يسوي نفس الضجة؟ شنو تتوقعون؟