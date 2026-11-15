أحمد زاهر ومحمد سامي: الصداقة شغّل إنارة «تمكين»!

ترفيه

الفنان أحمد زاهر شغّل كل عدادات الحماس والتشويق، وآخر خبرية من عنده هي انطلاق تصوير مشاهد مسلسله الجديد «تمكين». والظاهر هاي التجربة مو أي تجربة، لأنّها تجمع كوكبة من نجوم الدراما المصرية، ومو بس هيج، اللي متولي التأليف والإخراج هو المخرج المبدع محمد سامي نفسه.

من الواضح إنّ "تمكين" جاي بغير فكرة، لأنّه يهدف يقدّم محتوى من نوعية «دراما الوعي»، واللي راح تسلّط الضوء على قضايا وأحداث مهمة تهم الكل.

احتفال وبوست من القلب

أحمد زاهر احتفل ببداية التصوير بطريقته الخاصة، ونشر صور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من أول يوم تصوير، وبدت الصور تجمعه بالمخرج محمد سامي. كل بوست كان مليان طاقة وحماس للمشروع الجديد، خصوصًا إنّ العلاقة بين زاهر وسامي مو مجرد علاقة عمل، وهذا بان برسالة زاهر الخاصة اللي وصف بيها سامي بـ«مخرجي المفضل وصديق عمري».

من كتب زاهر على حسابه: «بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير في مسلسل تمكين مع مخرجي المفضل وصديق عمري محمد سامي، دعواتكم لينا بالنجاح والتوفيق»، حسّينا كلنا بالدفء اللي بيناتهم. وهاي الصور لم تكتفِ بالكشف عن بدء التصوير، بل كشفت عن جو التعاون والصداقة اللي يجمعهم، وهذا الشي دائماً ينعكس إيجابياً على العمل الفني، والجمهور تفاعل ويا البوست بشكل كبير.

جيش من النجوم بـ«تمكين»

مسلسل «تمكين» مو بس عمل درامي، هذا كرنفال نجوم. القائمة طويلة وتضم أسماء كل واحد أقوى من الثاني. تخيلوا عمرو سعد وياسمين صبري، ومعاهم القديرة ميرفت أمين وخالد الصاوي، طبعاً أحمد زاهر موجود، وريم سامي، وكمال أبو رية، وأشرف زكي، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، وإيهاب فهمي، وعماد زيادة، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، ومجدي بدر، وعلاء عرفة. وهذول مو كلهم، بعد اكو غيرهم هوايه. هذا الكم الهائل من الفنانين، اللي يضم أجيال مختلفة، ينطي للمسلسل تنوع بالشخصيات والأدوار، وراح يخلينا نترقب كل حلقة ونشوف منو راح يبهرنا هالمرة.

دراما الوعي والمجهود ورا الكواليس

المسلسل ينتمي لنوعية «دراما الوعي»، واللي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسعى تقدّمها بأعمال تتناول محطات تاريخية وقضايا قوية. الهدف هو توثيق الأحداث المهمة ومناقشة السرديات المغلوطة وتصحيحها. يعني مو بس قصة حلوة، وإنما رسالة قوية وراها.

محمد سامي بهاي التجربة راح يجمع بين التأليف والإخراج، وهذا الشي بحد ذاته مجهود جبار. بس هو مو وحيد، لأنّ اكو وياه الكاتبين أحمد حلبة ومحمود فوزي. وحتى الكاتب الصحفي خالد صلاح مشارك بالمشروع بمسؤولية البحث والتطوير، إضافة لمساهمته بكتابة الحوار. هذا التنوع بفريق الكتابة والبحث يدل على اهتمام كبير بالتوثيق والمعلومات، وهذا شي ضروري لمسلسل يعالج قضايا وأحداث تاريخية. يعني الشغلة مو لعب!

بعد انطلاق التصوير للمشاهد الأولى، من المتوقع الفترة الجاية راح تشهد تكثيف لعمليات التصوير بمواقع مختلفة حتى يكملون العمل بالوقت المحدد. والجمهور هسه على أحر من الجمر حتى يعرف تفاصيل أكثر عن أحداث المسلسل وشخصياته، خصوصاً إنّ كل هالأسماء اللامعة مجتمعة تحت إدارة محمد سامي.

كلش متحمسين نشوف شراح يقدّم "تمكين"، وهل راح يكسّر الدنيا مثل ما متوقعين؟