راشد الماجد: ألبوم جديد يكسر الصمت الطويل!

ترفيه

صار شي يخلي كل فانز راشد الماجد يوقفون على رجليهم! مطربنا الكبير، أثناء المؤتمر الصحفي اللي صار ويا حفلته بموسم الرياض، كشف عن خبر راح يغير مود الساحة الفنية: ألبوم غنائي جديد بالطريق! هذا الإعلان رجّع الأمل لكل اللي كانوا يترقبون أعماله، وخلانا كلنا نفكر، يا ترى شنو مخبي لنا بهالمرحلة الجديدة؟ خاصة وإنه هالفترة الأخيرة رجع يكثف أغانيه المنفردة، وشفناه يتفاعل وي جمهوره على المسارح من جديد.

هالخبر الحلو إجه بعد أمسية غنائية حماسية كلش، الجمهور جان متفاعل بشكل مو طبيعي، والحفلة استمرت لساعات متأخرة من ليلة الجمعة اللي فاتت، يوم ١٣ نوفمبر. راشد الماجد رجع بينا لأجمل أغانيه القديمة والجديدة، وقبل ما تخلص الحفلة، انطانا هالخبر الصدمة عن الألبوم الجديد. شركة روتانا، مثل ما نعرف، هي اللي ماسكة كل شي، وهي اللي ترتب جدول الإصدارات وتحدد المواعيد، بس لسة ما انطونا أي تفاصيل عن موعد نزول الألبوم، ولا كم أغنية بيه، ولا حتى أسماء الشعراء والملحنين.

على مود نفهم ليش هالخبر مهم، لازم نرجع لأيام ألبوم "استحالة" اللي نزل بشهر يوليو عام ألفين وأربعة وعشرين. هذا الألبوم جان إله قصة، لأن راشد الماجد غاب عن إصدار الألبومات الكاملة لمدة إحدى عشر سنة تقريباً، من آخر ألبوم إله "مصيبة" اللي نزل عام ألفين وثلاثة عشر. ألبوم "استحالة" جان بيه أربعطعش أغنية، وكلها ألحان الموسيقار الكبير الدكتور طلال. النصوص جانت متنوعة وتضم أسماء شعرية عدة. هذا الألبوم ما جان مجرد رجوع للمشهد، جان مشروع متكامل بي بصمة راشد الماجد الفنية واضحة.

بس الأستاذ راشد ما وكف هنا، واستمر بعد ذلك ينزل أغاني منفردة، وصولاً لأغنيته الأخيرة اللي نزلت بشهر نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين. هذا دليل إنه هو مستمر ويانا بإصدارات قوية، مو بس مرتبط بموعد ألبوم جديد.

هاي الأغنية جان الها دلالة خاصة لأنها نزلت قبل حفلات موسم الرياض، وجت بكلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عمر صباغ، وجانت أغنية عاطفية كلها إحساس ورومانسية. صحيح الأغنية هاي مو بالضرورة تكشف التوجه الموسيقي للألبوم الجديد، بس هي مؤشر قوي على إن راشد الماجد بعده يهتم بالأغاني العاطفية، ويحب يتعاون وي أسماء مختلفة بصناعة الموسيقى الخليجية. وهيج يكون إطلاقها بالتزامن وي رجوعه للمسرح، دليل على نشاط فني متجدد وقوي يتزامن وي تحضيره لمشروع أكبر وأضخم.

يا ترى شنو الأجواء اللي راح يقدمها راشد الماجد بألبومه الجديد؟ راح يرجعنا لأيامه القديمة لو راح يفاجئنا بشي جديد تماماً؟ إحنا متحمسين كلش، وأنتم شنو رأيكم؟