شاكيرا وخطط الأهرامات: حفلها بمصر تأجل لـ2027!

ترفيه

زين يا جماعة، منو بيكم جان مخطط يروح لحفل شاكيرا بمصر الشهر الجاي؟ لأن الظاهر خططنا كلّها راح تتغير، والنجمة العالمية شاكيرا أعلنت الخبر اللي ماكو واحد جان يريده: حفلها بمصر تأجل!

عبر ستوري بحسابها الرسمي على إنستغرام، شاكيرا كشفت إنو الحفل اللي چان مقرر يوم 28 نوفمبر 2026، انزحف موعده وصار يوم 2 أبريل 2027. تخيلوا هيچ تأجيل! يعني اللي چان متوقع يشوفها قريب، راح ينتظر بعد فترة أطول هواية.

طبعاً شاكيرا ما خلتنا بلا تفاصيل، ووضحت برسالتها إنها چانت كلش متحمسة للقاء جمهورها المصري. وياهو ما يتخيل جمال الموقف: تغني يم الأهرامات! كالت إنو هذا الشي يمثل أحد "أحلامها الفنية". لكن للأسف، بينت حزنها لأنها مضطرة تنتظر كل هاي المدة الإضافية حتى تلتقي بمحبيها.

شنو السبب الرئيسي لهذا التأجيل المفاجئ؟ شاكيرا ذكرت إنو القرار چان بسبب "الظروف الحالية في المنطقة"، وهذا تأكيد على حرصها على سلامة ورفاهية الكل. وهذا الشي نفهمه طبعاً، بس بعد كل هالمدة من الانتظار، أكيد بيها شوية خيبة أمل. بس شاكيرا بسرعة رجعت ونطت الأمل من جديد بجملتها الأيقونية: "مصر، أنا قادمة"! وأكدت إنو الموعد الجديد يوم 2 أبريل 2027 صار رسمي ومحسوم. يعني خلاص، موعدنا ثابت، بس شوية بعيد!

هي ما نست تشكر جمهورها المصري على صبرهم وتفهمهم، وخصوصاً على كل الحب والدعم اللي دأظهرولها إياه. ووصفت اللي تنتظره إنو تكون "ليلة استثنائية" تجمع الغناء والرقص، ويا أحلى من هيچ خلفية مثل أهرامات الجيزة؟ وختمت رسالتها الحلوة بكلمتين مباشرين لجمهورها: "أراكم يوم 2 أبريل في القاهرة". يذكر إنو هذا الحفل يعتبر رجعة قوية لشاكيرا يم هذا الموقع التاريخي، لأنها قبلها غنت هناك بسنة 2007 بحفل جان كلش چبير وحضوره جماهيري ضخم.

إي ولكم يا الأهرامات ويا شاكيرا، احنا بالانتظار! بس السؤال اللي يطرح نفسه: يلا خلّونا نشوف صبركم وين يوصل!