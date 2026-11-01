سيرين عبد النور بـ 'تيك تاك': يا عمري دخلت عالم المايكرو دراما!

ترفيه

سيرين عبد النور، هاي المرة قررت تسوي شي جديد وتكسر المألوف. مو غريبة عليها، هي قبلها مجربة أدوار مختلفة بمسلسلات مثل "روبي" سنة 2012، و"الديفا" سنة 2019 اللي انعرض على منصة "شاهد" بحلقات أقصر نسبياً. بس اللي تسويه هسه بـ "تيك تاك" غير شكل تماماً، لأنها دخلت عالم جديد اسمه المايكرو دراما.

المسلسل الجديد "تيك تاك" بلش عرضه بداية شهر أكتوبر على منصة "سين" الرقمية. هذا المسلسل مو عادي، عباره عن 50 حلقة "كبسولة"، كل وحدة منهم مدتها كم دقيقة بس، ومصممة خصيصاً للمشاهدة على التليفون. الأحداث مكثفة والإيقاع فائق السرعة. أهمية هاي التجربة مو بس بطول الحلقات، بل بدخول نجمة بوزن سيرين لهذا المجال اللي بعده جديد عربياً.

بهالعمل البوليسي، سيرين راح تجسد شخصية تمارا، سيدة أعمال متهمة بجريمة قتل غامضة. ويأتي ضابط بالإنتربول، يمثله الفنان أنس طيارة، حتى يحقق بالموضوع. ويشارك بالبطولة هم النجوم نهلا داود ومحمد عقيل. القصة من تأليف سارة عطا الله وإخراج رندا علم. التحدي هو بالحفاظ على التشويق وتماسك القصة ضمن حلقات قصيرة.

المايكرو دراما: مغامرة لو رؤية مستقبلية؟

سيرين عبد النور تشوف هاي التجربة مو بس مغامرة، وإنما خطوة ضرورية لمواكبة تطور صناعة الدراما اللي دتتغير بسرعة البرق. تقول إن المايكرو دراما تختلف عن كل شي قدمته قبلها، مثل ما المسرح يختلف عن التلفزيون والسينما. وهي سعيدة بإنها أول فنانة لبنانية تخوض هذا المجال.

وتؤكد سيرين أهمية أن يخرج الفنان من منطقة الراحة التي اعتاد الجمهور رؤيته فيها.

التحديات والانتشار: مندوبة المنصات من جديد؟

عن سبب اختيارها للمشاركة بـ "تيك تاك"، سيرين تشوف إن التجارب الجديدة خصوصاً بهيج قالب غير مألوف، تحتاج لنجم معروف و عنده جماهيرية قوية حتى يجذب المشاهدين. وتقول إنها كانت تعرّف الناس بـ "الديفا" ومنصة "شاهد"، وإن الأمر يتكرر اليوم مع منصة "سين".

فرق بالتصوير مو بس بالحلقات!

المايكرو دراما مو بس تختلف بمدة الحلقات، حتى طريقة التصوير بيها غير شكل تماماً. سيرين توضح إن الاعتماد على التصوير العمودي بدل الأفقي يفرض على الممثلين أسلوب حركة وأداء مختلف. متعودين على التصوير بالعرض، بس بالطولي لازم تكون الحركة مضبوطة أكثر، ويبقى الممثل ضمن حدود الكادر، خصوصاً إذا المشهد بي أكثر من ممثل. هذا الأسلوب يتطلب تقنيات تصوير تختلف عن اللي نستخدمها بالمسلسلات التلفزيونية التقليدية، وهذا يخلي التجربة جديدة على الممثل.

المايكرو دراما انتشرت بالصين بسبب عادات المشاهدة السريعة أثناء التنقل والانتظار. هذا النمط يعتمد على قصص متسلسلة قصيرة تدخل بسرعة بصلب الحدث وتنتهي بلحظة مشوقة. بس انتقال هالنمط لأسواق ثانية ما يضمن نجاحه بنفس السرعة. يبقى التحدي بتقديم قصص متماسكة وشخصيات تتطور درامياً، بدون ما يتحول اختصار الزمن إلى اختزال بالبناء الدرامي. احنا متحمسين نشوف نهايتها. وانتو، راح تشوفون "تيك تاك" لو بعدكم عالأعمال التقليدية ومتمسكين بيها؟