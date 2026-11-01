بعد 40 سنة طرب.. عزيز الرسام يجمع أغانيه بـ"لا يا صديقي"!

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بعد مسيرة فنية دامت تقريبًا أربعين سنة من التعاون الأسطوري، خصوصًا ويه الفنان كاظم الساهر، الشاعر الغنائي عزيز الرسام قرر يجمع كل أغانيه اللي قدمها لمطربين عراقيين وعرب بديوان جديد سماه "لا يا صديقي". هذا الديوان مو بس عنوان عادي، لا عيني، هذا الاسم تيمّنًا بواحدة من أشهر أغانيه اللي محفورة بذاكرة كل عراقي وعربي، واحتفل بتوقيع الديوان يوم السبت اللي فات بمنطقة الكرادة ببغداد، بحضور نجوم الفن والتلحين والإعلاميين وكل محبيه. صدك هيج فد شي لازم يصير من زمان، وماكو أحلى من هيك لَمّة.

"لا يا صديقي" مو بس أغنية، صارت ديوان!

الكتاب الجديد يضم قائمة ذهبية من الأعمال اللي غناها عمالقة الفن، منهم القيصر كاظم الساهر طبعًا، ومحمود أنور، ومهند محسن، ورضا الخياط، وحتى نجوم عرب مثل صابر الرباعي وأصالة نصري. تخيّلوا يا جماعة، مبيعات الديوان وصلت لأكثر من 300 نسخة لحد الآن! هذا الرقم يعتبر بداية قوية جدًا ويبين شكد الناس جانت عطشانة لهيج عمل يوثق مسيرة هذا الشاعر المبدع. الناشر صرح إنه الديوان تم إصداره استجابة لمطالبات الجمهور اللي ما بطلوا يسألون ليش أغاني الرسام ما متجمعة بكتاب واحد يوثق مسيرته. ويا رب يزيد العدد أضعاف مضاعفة، لأن هيك إبداع يستاهل.

مسيرة حافلة بالنجاحات والذكريات

شراكة عزيز الرسام الأبرز ويه القيصر كاظم الساهر بدت بالصدفة عام 1986، وهذا الحجي من أربعين سنة تقريبًا! وكل اللي حضروا جلسة التوقيع اللي نظمتها رابطة عشاق القيصر بالعراق، استعادوا ذكرياتهم ويه هاي الأغاني اللي عاشت ويانا عقود طويلة وما يوم راحت من بالنا، لأنها ببساطة صارت جزء من تاريخنا العاطفي. عزيز الرسام نفسه يكول إن أغنية "لا يا صديقي" أخذت مساحة جبيرة بذاكرة الناس، ويشوف إنه ماكو عمل ثاني إله ممكن يتقدّم عليها، ولهذا السبب اختارها عنوان للديوان، مع العلم هو كتب هواي أعمال قبلها. صراحة، خوش اختيار، اسم على مسمى!

الرسام هم وضح إنه الكتاب يضم كل الأغنيات اللي قدمها لمختلف الفنانين، وإنه ما كان يفكر سابقاً بإصدار ديوان خاص بي، بس الجمهور كان يسأله باستمرار ليش ما يجمع أعماله بكتاب، ومن هنا جات الفكرة بالتعاون ويه دار النشر. وذكر إن تعاونه ويه القيصر بدأ بالمصادفة وإن المحبة والإخلاص والكلمة الطيبة كانت ورا ولادة الأعمال الجميلة. ويشوف إن نجاح الأغنية ينعكس على المطرب والشاعر اثنينهم، فحين تشتهر الأغنية يشتهر صاحب كلماتها همين. كلام ذهب والله، وهذا اللي يخلي أعمالهم خالدة.

شهادات من أهل الفن ومواصفات الديوان الفخمة

فؤاد المصمم، مدير دار Book Signing، أكد إنه قصيدة "لا يا صديقي" من أهم الأعمال بالذاكرة العراقية، ومر عليها أكثر من 35 سنة وما زالت أجيال مختلفة تحفظ كلماتها وترددها، حتى شبابنا اليوم. وكال إنهم حرصوا يكون إصدار الديوان مميز، واختاروا له القطع الأوروبي والغلاف الصلب حتى يليق بتجربة الشاعر وأعماله اللي تستاهل كل تقدير. أما الإعلامي محمد جبار وعضو رابطة عشاق القيصر، فوضح إن الرابطة نظمت هالجلسة حتى تحتفي بالشاعر الرسام وتقدر مسيرته الطويلة بكتابة الأغنية العراقية والعربية.

علي سرحان، الملحن المعروف، كال إن عزيز الرسام يتميز بجرأته باختيار المفردات والمواضيع، وكتب عبارات مو كلش مألوفة بالأغنية العراقية، وهاي الجمل ما جانت اللجان الفنية تتقبلها بسهولة قبل، بس هي انتشرت ووصلت للجمهور. ويشوف سرحان إنه سر بقاء أغنيات تلك المرحلة هو إنها طلعت من القلب بعيداً عن الحسابات التجارية، ولهذا ظلت عايشة بذاكرة المستمعين ومو بس محفوظة. بصراحة، هذا الديوان كنز حقيقي لكل محب للطرب الأصيل وكلمات عزيز الرسام اللي سكنت ويانا سنين طويلة. شوكت رح نروح نجيب نسختنا ونغرق بالنوستالجيا؟