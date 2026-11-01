بعد حفلها بأربيل.. رحمة رياض تنغرم بالجمهور (وبالعكس!)

ترفيه

منو يگول الحفلات مجرد غنى وگعدات؟ بالنسبة لرحمة رياض، حفلها الأخير بأربيل چان قصة غرام كاملة! الفنانة العراقية، وبعد ما خلصت ليلتها ويا جمهورها، نزلت تعليق على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي خلى الكل يحچي بيه. مو بس چانت سعيدة، لا، گلبها ذاب من الفرحة!

الأجواء اللي صارت بالحفل چانت مو طبيعية لدرجة رحمة ما گدرت تضم گلبها وعبرت عن مشاعرها بصراحة. كتبت: «انغرمت بجمهور أربيل تمامًا من أحلى الليالي اللي عشتها وياكم، وراح تبقى بذاكرتي للأبد…». يعني تخيلوا فنانة بهالشهرة، هي اللي تگول انغرمت بالجمهور، مو العكس! أصلاً منو يلومها؟ الجمهور اللي يتفاعل بهالشكل، هذا مو بس غرام، هذا حب من أول نظرة ويضل للگلب!

رحمة أكدت إن هاي الليلة مو أي ليلة، لا، هاي راح تبقى من أحلى ذكرياتها الفنية. وفعلاً، الأجواء اللي شهدها الحفل والتفاعل الچبير من الجمهور، خلتها تعيش جو فني ما ينسي. وشنو النتيجة؟ المنشور مالتها لاگى إعجاب الكثير من المتابعين، وهذا دليل واضح إن الغرام متبادل. يعني لو يگدرون يحچون، جان الجمهور هم گالوا "انغرمنا برحمة"! زين، بلكي هسه تسويلنا أغنية بعنوان "غرام أربيل" على هالجو الحلو؟ لو ما تستاهل؟