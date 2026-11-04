صابرين بـ«كافيه شو»: 'لم أكن يوماً أم كلثوم فقط'...

ترفيه

الفنانة المصرية صابرين، اللي نعرفها بأدوارها القوية، انچابت على الطاري بتكريمها بالمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة. وهناك، برنامج «كافيه شو» استغل الفرصة وسوا وياها لقاء كلش استثنائي، چانت بيه مثل ما واحد گاعد ويا صديقه ويحچي كل اللي بگلبه.

من طفلة صغيرة توگف گدام الكاميرا، إلى نجمة مال دراما مصرية معروفة، صابرين عدت برحلة بيها تحولات واختيارات جريئة. بس السالفة اللي أخذت حصة الأسد من الحچي، چانت تجربتها الأيقونية بدور كوكب الشرق أم كلثوم. يا جماعة، هالتمثيلية مو بس نجحت، هاي صارت علامة فارقة لدرجة إنها كأنما صارت ظلها اللي يلحگها وين ما تروح. يعني معقولة ممثلة تنجح بشخصية هيچ عظيمة، بحيث بعدين كل شي تسويه يبقى العالم يذگرها بـ«أم كلثوم»؟ زين مو حرام عليها؟

اللقاء هم رجع للسالفة الأكثر خصوصية بحياتها: قرارها تترك التمثيل وتلبس الحجاب، وراها ترجع للفن من جديد. هاي المحطة چانت مهمة لأن فتحت باب النقاش عن العلاقة بين قناعات الواحد الشخصية وبين شغلته. وحق المرأة تراجع اختياراتها وتغير طريقها بدون ما تحتاج تبرر حياتها لأي أحد.

كلنا نعرف إن المشاهير يواجهون ضغوطات مو طبيعية، وصابرين هم حچت عن صابرين الإنسانة، مو بس الفنانة. شلون الشهرة أثرت على طفولتها وحياتها الخاصة، وشنو الضغوطات اللي تواجهها المرأة لمن تكون تحت الأضواء. حتى لحظات الضعف والوحدة اللي مرات تختل ورا صورة الفنانة القوية ومحاطة بالمعجبين، كلها جابتها على الطاري.

وحچت هم عن الأدوار النسائية «المركبة» اللي مثلتها، وشلون بعض الأدوار تظل ويا الممثل حتى بعد ما يخلص التصوير. وبعد، چانت الها نظرة عن واقع الممثلة العربية لمن تكبر بالعمر، ومدى قدرة الصناعة الفنية على منحها أدواراً تليق بخبرتها ونضجها. هذا سؤال كلش مهم الصراحة، لأن الخبرة كنز وما لازم يضيع.

بالنهاية، اللقاء بوجدة ما چان بس احتفال بفنانة ناجحة، چان محاولة نفهم رحلة مرة عاشت أكثر من حياة گدام الكاميرا ووراها. واجهت تحديات وتغيرات، وظلت تدور على مساحة تجمع بيها بين حبها للفن وحقها تختار حياتها.

يعني بعد هذا الحچي كله، إحنا لازم نسأل: شگد بقى من أم كلثوم بصابرين؟ وشتريد صابرين الناس تتذگر عنها بعيداً عن الأدوار والأضواء؟ تره النجومية مو بس تطلع بالتلفزيون، صح لو غلط؟