صدمة: الملحن نادر نور ممنوع من الكلام بعد عملية الحنجرة!

ترفيه

خضع الملحن نادر نور لعملية جراحية دقيقة بحنجرته، وطلب منه الدكتور عدم الكلام نهائيًا لمدة أسبوعين.

أخته، الإعلامية أميرة نور، أعلنت هالخبر عبر حسابها على فيسبوك، ونشرت صورة لنادر من المستشفى، وشكرت الدكتور أحمد نجم على اهتمامه وإنسانيته وخبرته.

وختمت أميرة بالقول: "ربنا يتمم شفاك على خير يا نادر وتقوم بألف سلامة".

ومن ناحية أخرى، كان نادر نور قد نعى الموزع طارق توكل عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة قديمة معه.