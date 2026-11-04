محمد شاكر يموّن على أبوه قدام الجمهور: "محتاجك يا فضول ترعاني"!

ترفيه

بليلة غنائية ولا أروع، الفنّان اللبناني فضل شاكر ويا ابنه الفنّان محمد شاكر سوّوا حفل جماهيري بالخُبر بالسعودية. الحضور جان كلش جبير والناس تفاعلت وياهم بشكل مو طبيعي، وغنوا وياهم أشهر أغانيهم.

الحفل صار بمسرح "الخُبر أرينا" ضمن فعاليات موسم الخُبر، وهالنجاح يعتبر امتداد للحفلات اللي قبلها بالرياض، واللي جان اسمها "عودة الغايب". يعني أبو محمد رجعلنا بعد غياب ١٤ سنة عن حفلات الجمهور، وهالشي بحد ذاته خبرية!

محمد شاكر جان أول واحد صعد على المسرح، رحّب بالجمهور وكلش فرحان يغني ويا أبوه. والناس جانت وياه كلمة بكلمة، والأجواء حماسية لأبعد حد.

من أحلى اللحظات، لما محمد قدّم أبوه على المسرح بكلمات كلها حب وتقدير. وبعدها غنوا سوية أغنية "كيفك ع فراقي" والجمهور يصفقلهم بحرارة.

الحفل مو بس غناء، جانت بي لحظات عفوية تجنن تبين قوة العلاقة بين فضل ومحمد. تخيلوا محمد فاجأ أبوه وغناله عبارة مازحة عن حاجته لأبوه يرعاه! وفضل شاكر رد عليه بلمسة حنونة على خده، مشهد كلش حلو وضحك الجمهور وياهم. وحتى سووا تريند إشارة القلب بالأصابع سوية عالخشبة، حركة كلش عجبت الحاضرين وبينت الانسجام الرهيب اللي بينهم.

الشاكرية مخلصت بس بالخُبر، الفنّانين مستمرين بنشاطهم الغنائي خلال شهر تشرين الثاني هذا، بجولة فنية تشمل كم دولة عربية. يوم ٥ تشرين الثاني راح يلتقون بجمهور جدة بمسرح "عبادي الجوهر أرينا". وبعدها بـ١٢ تشرين الثاني بالدوحة بقطر بمسرح "كتارا" المكشوف. وراها بيومين بس، يعني بـ١٤ تشرين الثاني، عندهم حفل بمنطقة البحر الميت بالأردن. وميختمون الجولة إلا بحفلين بأبوظبي يومي ٢٠ و٢٣ تشرين الثاني بمسرح "الاتحاد أرينا". يعني جدولهم فول!

محمد شاكر قبل الحفل، كال شكد جان فرحان يرجع يغني بالخُبر ويا أبوه، وتذكر حفلاته القديمة هناك. وجان كلش واثق باستقبال الجمهور السعودي الحار، ويضن أبوه راح ينبسط بالحفل هواية. وعن إحساسه بالتوتر قبل ما يوكف على المسرح ويا أبوه، أكد محمد إنه ما يحس بأي قلق، ويشوف الجمهور حبايب وناسهم.