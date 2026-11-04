الساهر يرسل بوسة لوسام ويفترها للعقبة!

ترفيه

القيصر كاظم الساهر، اللي نعرفه بكلماته اللي توصل للروح، فاجأنا برسالة كلش حلوة ومؤثرة لابنه وسام بمناسبة عيد ميلاده. نشرها على حساباته بالسوشيال ميديا ويا صورة تجمعهم تخبل، صورة كلها حب وأبوة صريحة. كتبله: «كل عام وأنت سندي. الله يرضى عليك ويوفقك ويديم عليك الصحة والعافية». طبعاً المتابعين ذابوا على هاي اللفتة الحلوة، وأثنوا على العلاقة القوية بين الأب وابنه. .

بس مو بس مشاعر وعواطف، القيصر عنده شغل هواي. ديحضر لحفل قوي كلش بالعقبة الأردنية يوم 13 نوفمبر 2026، يعني بعد تسعة أيام بالضبط، راح تكون أمسية بتجنن بوجهة أيلة. وغير هذا، ألبومه الجديد «بلا عنوان» اللي نزل بشهر آب 2026، لسة مكسر الدنيا. الألبوم بيه ثمنطعش أغنية وقصيدة، والمكس بين اللهجة العراقية والفصحى فد شي راقي، وبمشاركة كبار الشعراء والملحنين والموسيقيين. يعني الساهر مستمر يطربنا بأجدد أعماله.

شنو رأيكم، رسالته لوسام أحلى لو ألبومه الجديد؟ لو حفل العقبة راح يكون شي ثاني؟