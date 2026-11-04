حفلة فيروز بأمستردام: مو مجرد أغاني، لحظة تاريخية قلبت الصفحة بهدوء!

ترفيه

كلنا نعرف الفنانين الأجانب اللي تذاكر حفلاتهم تخلص بأيام، بس الأصعب لمن فنان عربي، وتحديداً أسطورة مثل فيروز، تذاكر حفلها بأوروبا تنباع بأقل من ساعة، لجمهور ما يفتهم لغتها ولا تربى على صوتها. هذا مو سباق أرقام، هذا شي أكبر من الشهرة!

يمكن صارت هيچ قبل ويا أم كلثوم، بس اللي صار بأمستردام سنة ٢٠١١ كان غير. فيروز (واسمها الحقيقي نهاد حداد)، بعد محاولات استمرت ست سنين لترتيب حفلها بأوروبا، أُعلن عن مشاركتها بمهرجان هولندا للفنون على مسرح Carré. ويُفهم ضمنًا أن هذه قد تكون الأخيرة خارج موطنها.

الخبر ما انستقبل كخبر فني عادي، هذا موعد ويا شي ما راح يتكرر. جمهورها اجا من كل مكان بالعالم، مو بس حتى يسمع أغاني، لا، حتى يحضر لحظة تتسجل بالتاريخ. المكان: أمستردام. الزمان: حزيران ٢٠١١. الحدث: ملاك لبنان نورت أوروبا، لأول مرة بأمستردام، ورا جولات طويلة بالعالم. چانت الرحلة كلها تؤدي لهالوقفة الأسطورية.

حفلة مو عادية: التاريخ يحضر بأمستردام

المسرح، اللي يطل على نهر أمستل، حسّيناه چان أقـدم من عُمره بذاك اليوم، چأن جدرانه تدري راح تحتفظ بصوت ما راح يمر بيها هوايه. بره القاعة، أمستردام چانت باردة وطبيعية، ناس تسوق دراجات وتصور، بس جوه، الهوا چان ثگيل، مو حزن، لا، وعي بأن الصوت اللي راح يطلع بعد دقايق مو بس صوت مطربة، هذا تاريخ كامل يتحرك بهدوء نحو الضو. تخيلوا، لا شاشات عملاقة ولا مؤثرات مزعجة، بس الأوركسترا بتركيز، وزياد الرحباني يديرهم، يدري كل تفصيلة صغيرة بهاليلة راح تبقى بالذاكرة أكثر من أي استعراض.

فيروز مو بس فنانة، ذاكرة أمة

من طفت الأضواء، مو راساً صار تصفيق قوي مثل ما يصير عادة، لا، چان تصفيق طويل بس مهيب، چأنما ناس تستقبل فكرة مو نجمة! وبعدين طلعت فيروز بهدوئها اللي نعرفه، چأنها مو صعدت مسرح، لا، چأنها دخلت لمكان چان ينتظرها من زمن بعيد. صوتها من بدأ، مو صدمة، چان رجوع! رجوع لصباحات زمان، لمدن چانت أهون، لحب ما عرف الخوف بعد. الأغاني مو چانت مجرد قائمة نعرفها؛ چانت طبقات من الذاكرة تنفتح وحدة ورى الثانية. القاعة چانت مليانة بجنسيات مختلفة، ما يحچون نفس اللغة، بس السكوت بين الأغاني چان أكبر دليل على فهم ما يحتاج ترجمة. اللي صار، چان محطة ثقيلة بمسيرة فنية عمرها عقود.

الرحلة الأخيرة: صوت يودّع الزمن

بهالسنة (٢٠١١) اللي چان بيها الشرق الأوسط يدخل بمرحلة اضطراب جديدة، فيروز چانت واگفة بقلب أوروبا وتغني عن مدن تحبها رغم كل شي، عن أمهات تنتظر، وعن شوارع تحفظ أسماء العابرين. صوتها ما چان يحاول يثبت شي، ماكو تحدي للعمر ولا استعراض قوة، چان صافي بطريقة غريبة، چأن الغنا صار أخف وأقرب للصلاة من العرض. أمستردام، اللي ما تحچي عربي، تحولت لساعات لمدينة تفتهم معنى الحنين الشرقي زين. المسرح الأوروبي القديم احتوى موسيقى من جبال لبنان وبيروت، وبدال ما تبين غريبة، حسّيناها لقت بيت مؤقت بيها. چان اكو شي يشبه المصالحة بالمشهد، موسيقى من منطقة تختصر غالباً بأخبار الحرب، واگفة بهدوء وتگول اكو جانب ثاني للقضية بصوت فيروز.

من خلصت الحفلة، ما صار انهيار درامي. ما چانت اكو دموع واضحة على المسرح، ولا كلمة ختامية. خلصت الأغنية الأخيرة مثل ما تخلص صلاة طويلة، بانحناءة خفيفة وتصفيق استمر أكثر من اللازم، چأن الجمهور يحاول يأخر لحظة انطفاء الضو. بعدها، انسحبت فيروز بهدوئها نفسه، وتركت قاعة مليانة بشي مو مرئي، شي يشبه الفراغ بس هو مليان معنى. ثاني يوم، رجعت أمستردام لوضعها الطبيعي، بس ذيچ الليلة بقت بالذاكرة كأكثر من حفلة. چانت إعلان غير مكتوب بأن زمن جاي يوصل نهايته، وأن الصوت اللي شكل وجدان أجيال گدر، حتى بآخر جولاته الأوروبية الكبيرة، يملي مسرح أوروبي كامل، مو بسبب الفضول، لا، بسبب الحب. هذا يثبت أنو الأغنية الحلوة، حتى لو مو بلغتك، توصل للگلب. يا ترى، منو بينا ما يتمنى لو چان شاهد على هاللحظة التاريخية؟