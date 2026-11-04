دينا الشربيني تكشف خطتها الفنية في ندوة منصة يوليو

ترفيه

يا ستار من التخطيط المسبق والمريح للأعصاب! فنانتنا دينا الشربيني طلعت علينا وكشفت عن ملامح خطتها الفنية للفترة الجاية، أكدت دينا إنها تفضل ترتب خطواتها العملية بطريقة تطي كل مشروع الوقت الكافي للتحضير والتركيز.

هالحجي كله سمعناه منها خلال ندوتها اللي صارت ويا منصة "يوليو". دينا الشربيني سولفت عن تجربتها المسرحية الجديدة، وهمينا تطرقت لاستعداداتها للموسم الرمضاني المقبل.

احنا متفائلين خير بقرارات دينا الفنية، ونتمنى نشوف شي يجنن. أنتوا شنو رأيكم؟