فيلم أحمد حلمي وهند صبري 'أضعف خلقه' راح ينعرض بمهرجان مراكش! شنو القصة؟

ترفيه

خبر يكسر الدنيا وصل، فيلم «أضعف خلقه» للنجمين أحمد حلمي وهند صبري راح يشارك بالدورة الجاية من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش اللي راح تصير بين يوم 20 ويوم 28 نوفمبر. هذا العرض راح يكون قبل ما ينزل الفيلم بشكل رسمي بالسينمات، والكل متشوق يعرف تفاصيله بالضبط.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، هالمرة راح يجسد دور عالم حيوانات شريف ورب أسرة، بس حياته راح تنقلب رأساً على عقب. راح يواجه سلسلة من الأزمات المالية والعائلية المتتالية، والطين بلة إنه يجيهم حمل غير متوقع بوقت ظروفهم المادية كلش صعبة ودخلهم محدود.

المصايب متوقف هنا، حلمي اللي مشغول برعاية الحيوانات اللي تعهد يحميها، راح يكتشف تشابه بين معاناتها والظروف القاسية اللي تعيشها عائلته. يعني راح يحاول يكسر القيود ويطلع من هاي الأزمات اللي محاوطتهم من كل جهة. يا ستار! كل هذا على راس حلمي؟

طبعاً مشاركة الفيلم بمهرجان مراكش الدولي للفيلم فرصة ذهبية حتى ينعرض قدام جمهور المهرجان قبل ما ينزل تجارياً. هذا المهرجان يعتبر من أهم المهرجانات السينمائية بالمنطقة، ويجمع صناع أفلام من كل أنحاء العالم، يعني مكانه مثالية حتى يسوي الفيلم ضجة كبيرة.

نتمنى الفيلم يكسر الدنيا ونشوفه بالصالات العراقية عن قريب!