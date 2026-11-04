درة زروق وفساتين الزفاف.. حكاية الأناقة البيضاء اللي ما تخلص!

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درة زروق، النجمة التونسية اللي كل ما تطل علينا، لازم تلفت الأنظار بأناقتها، وبالأخص بفساتين الزفاف! بمناسبة ذكرى زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد، استرجعنا أربع إطلالات عرائسية خلتها تثبت إن الأبيض عليها حلو بكل تصميم وقصة تختارها.

سحر "ميادة" بمسلسل "علي كلاي" يجنن!

بسباق رمضان 2026، شفنا درة زروق بشخصية ميادة بمسلسل "علي كلاي" وهي تخطف الأضواء بإطلالة عروس خرافية، جسدت قمة قصة حب شخصيتها بالمسلسل. الفستان اللي لبسته كان من تصميم المبدع المصري هاني البحيري، وكان كلش مترف بالتطريزات اللي تلمع والتفاصيل البراقة اللي نطت للوك فخامة ملكية فد شي!

القصة مالته كانت ضيقة، تبرز قوامها الحلو بأسلوب أنثوي راقي، والقماش كله مطرز بحبيبات الكريستال والترتر اللامع، موزعة بنقوش هندسية دقيقة تخلي الواحد صافن بيها. والياقة العالية المطرزة ويا الأكمام الطويلة الشفافة المليانة تطريز، كملت اللوك الملكي بشكل مو طبيعي.

بس اللي صدق سوا فرق، التنورة الإضافية الواسعة من التول المطرز اللي نزلت فوك القصة الضيقة، نطت للإطلالة بعد درامي وفخامة مضاعفة. حسيت الفستان وكأنه فستانين بواحد، ضيق وأنيق ويا تنورة عروس فخمة بنفس الوقت! والطرحة الطويلة المطرزة ويا المجوهرات الماسية الأنيقة، خصوصاً الأقراط المتدلية اللامعة، كملت هالفخامة وصارت إطلالتها مثل الأميرات، خصوصاً إنها كانت من النجمات اللي تألقن بفساتين زفاف بالنصف الأول من 2026.

عرسها الملكي بالجونة سنة 2020.. إبداع زهير مراد

نرجع ليوم عرسها اللي صار بالجونة سنة 2020، درة زُفّت عروس لزوجها هاني سعد وشاركت ويانا تفاصيل إطلالتها بجلسة تصوير خاصة على إنستغرام. هالمرة اختارت فستان زفاف من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، ومعاه طرحة ملكية. الفستان كان قصته محتشمة بس ضيقة بنفس الوقت، وهذا اللي خلى جسمها الرشيق يبرز بشكل متناسق ومثير. كان مطرز كله بحبيبات براقة، والذيل الطويل اللي يجي من قماش الساتان أو ما يعرف بالتنورة المنفوشة القابلة للفصل، وهذا اللي سوته درة بالحفل، بقيت بس بالفستان الضيق اللي أبرز جمالها ورشاقتها.

المكياج كان مختار بعناية وناسب بشرتها وملامح وجهها كلش، والتسريحة المنسدلة زادها جمال، مزينة بطوق براق ويا الطرحة الطويلة من التول المطرز. بصراحة، كانت إطلالة ملكية متكاملة!

فستان هاني البحيري البسيط سنة 2015.. جمال بالنعومة

قبل كل هالفخامة، درة أطلت بإطلالة عرائسية كانت الأولى الها سنة 2015، من خلال مشاركتها بعرض أزياء المصمم هاني البحيري. ذاك الوقت لبست فستان زفاف لفت الأنظار كلش، مو بسب فخامته الزايدة، وإنما بجمال بساطة تصميمه وأناقته. التنورة المنفوشة كانت بيها طبقات كشكش متناسقة ويا الخامة الخشنة لقماش الفستان. بس الشي اللي ميز هاللوك إنه على عكس فساتين البحيري الثانية اللي لمعت بيها نجمات هواي، فستان درة هذا ما جان بيه أي ترصيع ماسي، وهذا جان تحدي حلو ورؤية مختلفة للجمال.

رسالة فلسطين.. إطلالة بتوقيع نيفين القاضي

ومن الإطلالات اللي تستاهل نوقف عدها ونسولف عليها، ظهور درة زروق بفستان زفاف مميز بجلسة تصوير خاصة، هالمرة بتوقيع المصممة الفلسطينية نيفين القاضي. هاللوك جان مو بس فستان حلو، جان احتفال بالتراث الفلسطيني الأصيل، بتطريزاته التقليدية اللي امتزجت بلمسات عصرية وخلته راقي.

المصممة اختارت درة تكون وجه لهالتصميم، وشافت إنها تجمع بين الثقافة والحضور والجمال، وهذا اللي خلاها الأنسب توصل الأبعاد الرمزية للفستان. الفستان جان لونه أوف وايت، ومزين بتطريزات يدوية فلسطينية واضحة كلش على الطرحة اللي غطت الرأس، والجزء العلوي من الصدر، وحتى على أطراف الفستان. إطلالة مو بس أنيقة، لا... حملت رسالة تضامن قوية ويا فلسطين، واحتفاء بهوية تراثية جاي نشوفها بقوة بعالم الموضة.

درة زروق دايماً تثبت أناقتها، وخصوصاً لما يتعلق الموضوع بفساتين الزفاف. كل فستان تلبسه، قصة جديدة من الأناقة والجمال. يا ترى شنو الإطلالة العرائسية الجاية اللي راح تبهرنا بيها؟