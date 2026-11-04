هيفاء وهبي: اشتقت للتمثيل والناس بعد أكثر... شنو راح تختار؟

ترفيه

كلنا نعرف هيفاء وهبي، النجمة اللبنانية اللي مو بس صوتها يدوخ الدنيا، وإنما بطلّتها اللي تسحر الكاميرا. وهسه، بعد ما طول غيابها عن الشاشة، جابتها من الأخير وكالت إنها مشتاقة حيل للتمثيل!

هيفاء أكدت إنها استلمت عروض هواية لأعمال سينمائية وتلفزيونية خلال الفترة الماضية، بس بعدها ما اخذت قرار نهائي بخصوص تخوض تجربة جديدة هالوقت. يعني السالفة كلها يمها، وهي اللي راح تقرر. تصريحها هذا رجع فتح ملف حضورها التمثيلي، خصوصاً إنها خلال السنين اللي راحت خاضت تجارب كلش متنوعة، مو بس بالغناء، وإنما بالسينما والدراما التلفزيونية همين.

الشاشة تشتاق لطلتها... وهي بعد أكثر!

حديث هيفاء عن رجعتها للشاشة اجى بتصريحات تلفزيونية، حجت بيها عن مشاريعها الفنية الجاية، وشلون اكو عروض واصلتلها. بينت رغبتها القوية ترجع تستأنف نشاطها التمثيلي، وكالت إنها تشتاق توگف گدام الكاميرا. ومن جانبها، هي تدري زين إن جمهورها ينتظر يشوفها بأعمال جديدة. وبهذا السياق، لخصت الوضع بكلمتين: "أنها ومحبيها يشتاقون لهذه العودة". يعني الموضوع مو بس رغبتها الشخصية، وإنما رغبة متبادلة بينها وبين جمهورها يريدون يشوفوها ممثلة من جديد.

بس الحلو بالموضوع إنها ما كشفت عن أسماء الجهات اللي قدمت الها العروض، ولا كالت شنو طبيعة الأدوار المقترحة. وهسه الكل متسائل: يا ترى هيفاء تميل ترجع للسينما لو للتلفزيون؟ بصراحة، كل واحد يمنا يتمنى يشوفها بنوع معين من الأعمال، بس هي أكيد تنتظر النص اللي يضرب بالصميم ويستاهل رجعتها القوية.

من "دكان شحاتة" لـ"أشباح أوروبا": رحلة سينمائية مو گلب

هيفاء عندها تاريخ زين بالسينما والدراما. بدايتها السينمائية اللي سوت ضجة كانت بفيلم "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف، وقدمت من خلاله تجربة تمثيلية في عمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية. بعدين راحت لبطولة فيلم "حلاوة روح" اللي سوى نقاش كلش چبير وقت عرضه. وراها شاركت بفيلم "أشباح أوروبا" اللي جمع بين الحركة والتشويق، وشفناها بستايل مختلف تماماً.

ملكة الدراما: أدوار تركت بصمة بالتلفزيون

أما بالتلفزيون، فلها بصمات قوية. بطلت مسلسل "كلام على ورق" بسنة 2014، ولعبت شخصية محورية بأحداث تدور حول جريمة متداخلة. وبالسنة اللي بعدها رجعت للدراما بمسلسل "مريم"، اللي قدمت بي شخصيتين توأم، وحدة منهن تعاني من فقدان النطق، وهذا دور مو سهل أبداً. و بسنة 2017، شاركت ببطولة مسلسل "الحرباية"، وقدمت شخصية مرت بتحولات اجتماعية ونفسية صعبة خلال الأحداث.

كل هالأعمال اللي سوتها هيفاء توضح شكد عندها تنوع كفنانة، من الدراما الاجتماعية للتشويق للأدوار المعقدة اللي تحتاج جهد. صحيح مشاركاتها بالتمثيل قلت آخر فترة، بس تجاربها السابقة منطتها أرضية كلش قوية ترجع للمجال بأي وقت، إذا لگت المشروع اللي يناسب طموحاتها الفنية للمرحلة الجاية.

"ميغا هيفا" وتفاصيل ثانية بالغناء... يعني ما گاعدة ساكتة!

هيفاء وهبي حالياً دتدرس خياراتها التمثيلية، بس هذا ما يعني إنها تاركة مشاريعها الموسيقية. بالعكس، وضحت إنها بدت تطرح أغاني الجزء الثالث من ألبومها اللي اسمه "ميغا هيفا"، وكم أغنية منه صارت متوفرة للجمهور. والباگي راح ينزل تباعاً بالفترة الجاية. وفوق هذا كله، كشفت عن تحضير ميني ألبوم مستقل، ماله علاقة بمشروع "ميغا هيفا"، وهذا الشي يبين شكد نشاطها الغنائي مستمر وعندها إصدارات هواية تشتغل عليها.

بالنسبة للتعاونات الموسيقية، هيفاء ما استبعدت تقدم ديوهات ويا فنانين ثانيين بالفترة الجاية، واكتفت تأكد إن الفكرة واردة، بس ما كشفت عن أسماء أو تفاصيل اتفاقات محددة. يعني المرحلة الجاية مفتوحة الها بكل الاتجاهات الفنية، بين تكملة إصداراتها الغنائية وبين دراسة العروض التمثيلية اللي وصلتلها. تبقى رجعتها للشاشة مرتبطة باختيار المشروع اللي راح يخلينا نصيح "واو"! يا ترى شنو راح تختار النجمة؟