العبوا غيرها... بشرى تحسم الجدل بصورة!

ترفيه

يا جماعة الشائعات، خفوا علينا شوية! الفنانة بشرى ردت على كل كلام الخلاف اللي جان يدور بينها وبين نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وبطريقة تبرد القلب وتكتم الأفواه.

بشرى اختارت ردها يكون برسالة بيها هواية محبة وتقدير، ونشرتها عبر خاصية الـ"ستوري" مالتها. بالصورة اللي نزلتها، جانت ويا الدكتور أشرف زكي وهما يبتسمون، وكأنما دتگول "أكو بينا شي؟ أبد!"

هيچ أكدت إن العلاقات الإنسانية الحقيقية متهزها لا شائعات ولا حتى اختلافات وجهات النظر ممكن تخربها. يعني حتى لو اكو شوية تباين بالرأي، يبقى الأساس قوي. شگد حلو الرد اللي يسكت أهل القيل والقال!