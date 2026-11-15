أسامة المسلم يكشف سر "جحيم العابرين" وليش قصقص من روايته!

ترفيه

كشف الكاتب والروائي أسامة المسلم، اللي هو صاحب رواية "جحيم العابرين"، عن هواية صعوبات واجهت فريق العمل لمن حولوا نصه الحلو لفيلم سينمائي. هذا الحجي صار ويا عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

المسلم أكد إنو علمود الفيلم يبقى سريع وممتع للعين، اضطروا يشيلون كم تفصيلة جانت مكتوبة بالرواية.

وبتصريحاته بعد عرض الفيلم بالمهرجان، وضح المسلم الفرق بين الكتابة والسينما وكال: "الرواية، وأكيد هواية من الجمهور قاريها، جان بيها تفاصيل أكثر. فالتخلي عن قسم من هاي التفاصيل لمصلحة الفيلم جان تحدي چنك دتقص من لحمك الحي".

الروائي السعودي برر هالشي وكال إنو الفيلم يختلف، وإذا أخذ كل تفاصيل الرواية راح يصير ممل، فحبوا الفيلم يكون سريع وما ينمل.

وهو الصدك، مرات الشاشة تحتاج غير شي عن الورقة، مو كلشي بالرواية ينفع للفيلم. شتكولون أنتو، ضحى بمكانها لو جان لازم يبقى كلشي مثل ما هو؟