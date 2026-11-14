مصطفى كامل يسويها بجدة... الجمهور يغني وياه!

ترفيه

مصطفى كامل، النجم المصري أحيا حفلاً غنائياً مميزاً في جدة. مو بس خطف الأنظار بحضوره القوي، لا، الرجال غنّى من قلبه وأدائه كان كله إحساس. الجمهور هناك بجدة جان مالي المسرح، كلهم حماس وفرحانين بأجواء طربية أصيلة.

أما اللحظة المميزة في الأمسية فكانت حين شارك جمهوره الغناء مباشرة! تخيّل صوت المسرح كله وهو يردد وياه أغانيه اللي صارت علامات بتاريخه الفني. يا جماعة، هالشي مو سهل، والناس صدك بينت شكد تحب أغانيه وشكد متعلقة بيه. زين، منو بينا ما يتمنى يحضر هيج حفلة؟ عاد مو كل يوم مصطفى كامل يسويها!