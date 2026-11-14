أسماء جلال بمسلسل «ميس هناء» لرمضان 2027… وهسة يلا بدوا تصويره!

ترفيه

خبر مو طبيعي نزل! تصوير مسلسل «ميس هناء» لرمضان 2027 بدوا،

وبطولته النجمة أسماء جلال اللي دتكسر الدنيا. المسلسل بيه خمسطعش حلقة، والستارز اللي ويّاها كلش حلوين: أحمد خالد صالح، سارة عبد الرحمن، فيدرا، سماء إبراهيم، أحمد رضوان، ودونا إمام، وحتى أطفال ويّاهم، آسر أحمد حمدي وحسين معتز. يعني كاست مرتب. التأليف لإياد صالح، والإخراج لسلمى الكاشف.

وطبعاً أسماء جلال مو بس بهاي مشغولة، لا عيني! قبل فترة قصيرة خلصت تصوير فيلمها الجديد «الفيل ع الدرفيل». ويا النجم أحمد فهمي بقبرص، وظلوا يتنقلون هواي بين أماكن التصوير. يعني تعب على كيف كيفك، بس أكيد النتيجة تستاهل. هالفيلم ينتظرون يعرضوه بالسينمات، فجهزوا نفسكم.

آخر فيلم أسماء جلال شفناه بالسينما هو «إن غاب القط»، اللي جان ويا آسر ياسين وكارمن بصيبص وانتصار ومحمد شاهين وعلي صبحي وسماح أنور، وكم فنان لخ. من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح بأول تجربة إخراجية الها بالأفلام الطويلة.

يعني أسماء جلال شكلها ناوية تحجز السينمات والشاشات كلها لرمضان 2027! شتكولون، راح يكسرون الدنيا لو لا؟