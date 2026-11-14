عائلة محمد عبد الوهاب تفتح صناديق أسرار «موسيقار الأجيال».. يا ترى منو راح يمثله؟

ترفيه

أسرة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب قررت تفتح ملف حياته مرة ثانية، بس هالمرة بطريقة غير. المشروع الفني الجديد مو بس راح يحچي عن مسيرته الموسيقية، لا، راح يطب بتفاصيل التحولات اللي صنعت اسمه وخَلته واحد من أكبر رموز الطرب العربي.

نجل الموسيقار الراحل أعلن بتصريح إن العائلة دتشتغل على عمل فني يتناول السيرة الذاتية لوالده، وراح يستعيد تفاصيل من حياته الخاصة ورحلته الفنية. التحضيرات بعدهي مستمرة وماكو قرار نهائي على شكل المشروع أو الأسماء المشاركة بي.

والحلو بالموضوع إن العائلة عندها رصيد من التسجيلات الصوتية اللي بيها ذكريات وحكايات يرويها الموسيقار بنفسه! هاي التسجيلات، ويا مستندات وأوراق تاريخية جانت العائلة محتفظة بيها، راح تكون المصادر الأساسية للمشروع. يعني تخيلوا، راح نسمع حكاياته بصوته هو، مو منقولة.

ونجل عبد الوهاب أشار إلى إن زوجة الموسيقار الراحل، نهلة القدسي، جانت مجمعة وثائق ومعلومات تاريخية وسلمتها للشاعر فاروق جويدة، واللي هو بدوره استخدم جزء منها بكتاب يحچي عن محطات بحياة عبد الوهاب وشخصيته بعيداً عن الأضواء.

أما بالنسبة لاختيار الفنان اللي راح يجسد شخصية محمد عبد الوهاب، فالموضوع بعده مو محسوم، رغم إن اكو هواي أسماء مرشحة. يقولون إنهم ديفاضلون بين الممثلين حتى يوصلون لواحد عنده القدرة يمثل كل مراحل حياته، وينقل ملامح شخصيته وأسلوبه وحضوره الفني. والموضوع مو سهل، مو أي واحد يگدر يلبس ثوب "موسيقار الأجيال".

يا ترى منو هالفنان اللي عنده الجرأة والقدرة يجسد شخصية بهاي العظمة والتفاصيل؟