شريف منير فرحان بخطوبة بنته، والنجوم كلها موجودة!

ترفيه

الفنان الكبير شريف منير احتفل بخطوبة ابنته، والحفلة كانت تضوي بوجود كوكبة من نجوم الفن اللي كلهم حرصوا يشاركونه الفرحة ويقدمون التهاني للعروسين.

منورين الحفل كانوا فنانين بحجم يسرا وهالة صدقي وأشرف عبدالباقي، وبوسى شلبي. الجو العام للحفلة كان مليان بهجة وسعادة، وكل الحاضرين كانوا فرحانين بهاي المناسبة الحلوة اللي جمعت الأهل ونجوم الفن سوية.

بعيدًا عن أجواء الفرح والخطوبة، آخر أعمال الفنان شريف منير كان مسلسل "رأس الأفعى". هالعمل ينتمي للدراما التشويقية، وهو مستند على وقائع حقيقية وأحداث من صلب المجتمع المصري، ومليان تفاصيل أمنية وصراعات خفية تطيّر العقل.

المسلسل كان يحكي قصة مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت، وشلون الأحداث كانت تكشف الوجه الدموي للجماعة الإرهابية. صراحة، الموضوع جدي كلش ويختلف هواية عن جو الاحتفالات العائلي اللي شفناه.

"رأس الأفعى" يتكون من ثلاثين حلقة، وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم أمير كرارة وشريف منير نفسه، وياهم أحمد غزي وكارولين عزمي وماجدة زكي ومراد مكرم وإسلام جمال، ومجموعة كبيرة من الفنانين اللي خلوا المسلسل قوي.

العمل هذا من تأليف هاني سرحان، والإخراج كان لمحمد بكير، والإنتاج لشركة سينرجي. يعني فريق عمل متكامل ورهيب اللي طلعوا هذا المسلسل القوي والمختلف. وشريف منير، الله يحفظه، يبدو إن حياته كلها أدوار بين الدراما القوية والأفراح اللي تفتح النفس! كل مرة يثبت إن هو ممثل من الطراز الأول.