"برلين" بالقاھرة: ھوس النجوم ع السجادة الحمرا!

ترفيه

أمس الجمعة، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي چان صاير هوس وخبصة مو طبيعية! نجومنا ما قصروا أبد، خصوصاً بعرض فيلم "برلين" اللي خلا السجادة الحمرا تولع. تخيلوا، حسين فهمي، إلهام شاهين، صبري فواز، رشا مهدي، حازم ايهاب، منة القيعي، أحمد داش، صدقي صخر، ومحمد محمود عبد العزيز... كلهم چانوا موجودين! مو بس هذول، أبطال الفيلم نفسهم، منة شلبي ويسرا اللوزي وفدوى عابد وجهاد حسام الدين ومحمد حاتم، كلهم احتفلوا بعرض الفيلم ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ47 للمهرجان بدار الأوبرا المصرية. اكيد ما فاتتهم فرصة ياخذون صور جماعية على السجادة الحمرا، عاد منو يگدر يلومهم؟ الجو چان يخبل!

هذا الفيلم اللي سوى كل هالضجة، اسمه "برلين"، قصته تجنن وتخليك تفكر. الأحداث تدور بيوم واحد بس بالعاصمة الألمانية، وتحچي عن ثلاث مهاجرين عرب يعيشون يوم سوريالي. يعني تتخيلون، ماي تنخلط ويا وحدة متوفية، كاميرا هانا تكشف عوالم موازية، وحسن يسمع ألحان غامضة وهو يدور على الانتقام. يعني الماضي والحاضر يتشابكون بمدينة سوريالية! الفيلم يمزج بين الدراما والجريمة، ويستكشف مواضيع مثل الغربة، الذاكرة، الهوية، والانتماء. شكله تجربة سينمائية مختلفة كلش، مو مثل أي شي شايفيه! والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وگلة مال أبطال مثل منة شلبي ويسرا اللوزي، وياهم حيدر حلو، محمد حاتم، فارس الحلو، فدوى عابد، جهاد حسام الدين، ورائد ياسين. المونتاج مال سارة عبد الله، ومدير التصوير مصطفى الشيشتاوي.

طبعاً المهرجان مو بس عروض، اكو لجان تحكيم على مستوى! المسابقة الدولية مثلاً، يترأسها المخرج المغربي الفرنسي نبيل عيوش، وتضم أعضاء عالميين ويه غادة عادل ممثلتنا المصرية. وحتى بمسابقة الأفلام القصيرة، چان اكو اسم عراقي يرفع الراس، المخرج حسن هادي. مهرجان القاهرة معروف من زمان، متأسس بسنة 1976، ويعتبر من أقدم المهرجانات بالوطن العربي وأفريقيا. وهو المهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة A من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. يعني مو هين! المهرجان منصة للسينما المصرية والعربية والعالمية، ويدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة. يعني فيلم "برلين" مو بس دخل للمهرجان، لا والله دخل لقلوبنا من هالإبداع كله! شنو رأيكم أنتوا؟ مستعدين تشوفونه؟