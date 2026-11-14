متحف سينمائي للتاريخ يلم كنوز استوديوهات مصر.. وكاميرا يوسف شاهين “هدية”!

ترفيه

يا جماعة، هذا خبر من العيار الثقيل! الفنان الكبير حسين فهمي أعلن عن مشروع متحف سينمائي ضخم راح يلم كل مقتنيات استوديوهات مصر بمدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة. يعني تخيلوا، كل مقتنيات استوديوهات مصر راح تكون بمكان واحد! يا سلام على التاريخ.

الاعلان صار بيوم الجمعة، خلال ندوة للمنتج هشام سليمان، اللي انعقدت بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 47. الندوة كانت تديرها الإعلامية أنجي علي، والجو كان كله حماس، وياهو جان يتوقع المفاجأة اللي صارت؟

حسين فهمي كال بالحرف: "في خطوات مهمة جداً إننا رح نجمع كل المقتنيات بكل استوديوهات مصر ونجمعها بمتحف واحد راح يكون بمدينة الفنون بالعاصمة الجديدة، والأستاذ هشام هو راح يكون المسؤول عن كل هذا المشروع". يعني الشغلة جدية وواضحة، والمشروع بإيد أمينة.

بس اللي صدك خلانا نكول "عزا بعينك!" هو إعلان المنتج هشام سليمان عن إهداء كاميرا المخرج الراحل يوسف شاهين للمتحف المقترح. هاي الكاميرا اللي جان يستخدمها يوسف شاهين بالتصوير! كأنه كال حسين: "أنا بهدي الكاميرا هاي الموجودة بالندوة للمتحف، جان يصور بيها يوسف شاهين". يعني تخيلوا قيمتها التاريخية والمعنوية!

يا جماعة، هاي مو بس كاميرا، هاي قطعة من تاريخ السينما اللي عشنا وياها أحلى اللحظات. ومهرجان القاهرة السينمائي، اللي تأسس سنة 1976، معروف بكونه من أعرق المهرجانات بالوطن العربي وأفريقيا وواحد من أهم المهرجانات العالمية، هو خير مكان لإطلاق هيج مشاريع.

يعني هذا المشروع مو بس راح يحافظ على تاريخ السينما، راح يخلي الأجيال الجديدة تشوف بعينها الأدوات اللي انصنعت بيها أحلى الذكريات. منو بينا ما يتمنى يزور هذا المتحف ويشوف هاي الكاميرا بعينه؟