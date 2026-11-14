سارة نخلة تنضم لمسلسل "تمكين" وبشهر رمضان 2027 راح نشوفها!

ترفيه

يا هلا بسارة نخلة! الخبر يكول إن الفنانة الشابة انضمت للمسلسل المنتظر "تمكين". هذا المسلسل اللي كلنا ننتظره بفارغ الصبر، لأن بيه كوكبة من النجوم مثل عمرو سعد وياسمين صبري، والعملاق محمد سامي هو اللي راح يتولى الإخراج. وهاي المشاركة راح نشوفها بموسم رمضان لسنة 2027، يعني عدنا وقت كافي حتى نحضر نفسنا لجرعة درامية دسمة ونعرف سارة شنو راح تسوي ويا هالاسماء الثقيلة.

هالمسلسل مو بس راح يجمع أبطال، لا عيني! هذا رجع لم شمل المخرج محمد سامي والنجم عمرو سعد للمرة الثالثة. وقبل ذلك قدّما سوية فيلم ريجاتا بمشاركة إلهام شاهين ومحمود حميدة ورانيا يوسف وأحمد مالك. يا ترى سارة نخلة راح تكون الإضافة السحرية اللي تخلي "تمكين" حديث الساعة برمضان 2027؟ شنو رأيكم؟