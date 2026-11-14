تأجيل فيلم مكي وريهام: "مواسم التين" تنتظر!

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يا جماعة الخير، سمعتوا الخبر لو بعدكم نايمين على أذنكم؟ فيلم "مواسم التين" اللي المفروض يجمع الفنان الكبير أحمد مكي ويا الجميلة ريهام عبدالغفور، بكل بساطة تأجلت كل تحضيراته! يعني إحنا صارلنا فترة ننتظر مكي يطلع من جو الكوميديا اللي عودنا عليها، ويدخل بينا لعالم الدراما التشويقية بقالب جديد ومختلف، وتحت إخراج محمد شاكر خضير. آخر شي يطلع الخبر هيج؟! صراحة، قهرتونا عدل!

طبعاً مكي خطية، مو فاضي أبد هالفترة، الرجال مشغول كلش بأكثر من عمل فني بنفس الوقت، والدوخة مالته بين السينما والدراما والمسرح. ما صارله شي هوايه من احتفل بمسرحيته الجديدة اللي انعرضت بالعاصمة السعودية الرياض، وهناك سوت ضجة كبيرة وإقبال جماهيري مو طبيعي لدرجة التذاكر خلصت بالكامل من أول ليلة عرض. صدك نجاح مو طبيعي ما يتكرر كل يوم.

وهاي المسرحية، اللي اسمها "في حتة تانية"، هي اللي رجع بيها أحمد مكي لجمهوره اللي جانوا مشتاقينله كلش بعد غياب ٦ سنين من آخر مسرحية إله "حزلقوم" اللي جانت بـ ٢٠٢٠. عروضها مستمرة لحد باچر، يوم ١٥ نوفمبر، على مسرح بكر الشدي ببوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض . المسرحية هاي فد شي كوميدي ساخر يحچي عن قصة كاتب مسرحي موهوب يحصل فرصة العمر، بس يلكه روحه في صراع قوي بين التمسك بأحلامه وقيم الإبداع الأصيل اللي يحبها، وبين متطلبات الشهرة وصناعة الترفيه اللي تخرب كل شي. ويا مكي يشاركون بالبطولة نجوم كوميديا وشباب ممثلين أقوياء مثل مصطفى غريب، ومصطفى خاطر، وحسام داغر، وسارة سلامة، ومن إنتاج آلاء الغزالي. يعني فريق عمل مرتب.

مو بس هيج، على صعيد آخر، أحمد مكي تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد اسمه "الفلكي"، وراح يدخل بي منافسات موسم دراما رمضان ٢٠٢٧. بالمسلسل هذا راح يجسد شخصية الحسيني الفلكي، وهو أشهر ساحر عرفه الوطن العربي بفترة الثمانينيات. المسلسل أحداثه تدور بـ ١٥ حلقة بس، ويشرف على صياغة السيناريو والحوار الكاتب والسيناريست المبدع أحمد مراد، اللي جاي يدخل بعمق ويغوص بأوراق وحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل بالتاريخ الحديث. بس الشركة المنتجة كتمانها كلش قوي على الموضوع ومخبية كل التفاصيل عن بقية طاقم العمل والمخرج، يعني ولا معلومة إضافية كدرنا نحصلها!

يعني مكي رايح جاي بين كل هاي الشغلات، من الكوميديا للدراما ومن المسرح للسينما، بين مسرحية تذاكرها تطير، ومسلسل لرمضان ٢٠٢٧، وفيلم تأجل! بالله أنتوا شنو رأيكم بهالخبصة كلها؟