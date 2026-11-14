مليون دولار تعويض لعمرو دياب؟ سعد أسامة يريدها هالمرة!

ترفيه

المحاكم المصرية رجعت تنظر بقضية الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة، بس هالمرة السالفة بيها "مليون دولار"! يوم الخميس 12 نوفمبر، وحدة من المحاكم المصرية باوعت بدعوى تعويض مدني جديدة ضد الهضبة، قدمها سعد أسامة، الشاب اللي صارت وياه واقعة الصفعة الشهيرة اللي حچى بيها الكل. هاي الدعوى طلبت تعويض خرافي، مليون دولار أمريكي، وسببت ضجة جديدة كلش قوية بالأوساط المصرية.

تتذكرون زين سالفة الصفعة اللي كلت الدنيا وگعدتها على السوشيال ميديا؟ المقطع الفيديو اللي انتشر مثل النار بالهشيم، چان مبين بي عمرو دياب خلال وحدة من المناسبات يتفاعل ويا سعد أسامة، قبل ما تتطور الأمور وتصير الصفعة اللي كلنا شفناها وعليها صارت موجة عارمة من الانتقادات واللغط، ورجعت النقاشات عن الموضوع للواجهة بقوة. من بعد هالمقطع، الطرفين اتخذوا إجراءات قانونية متبادلة وصارت القضية بيها مسارات قضائية هواية.

قبل هالدعوى صدر حكم سابق بالقضية، وجان بيه تغريم الفنان عمرو دياب ٢٠٠ جنيه. بس بنفس الوكت، الشاب سعد أسامة طلع براءة من التهمة اللي چانت عليه، وهاي چانت أخبار زينة إله. بس المفاجأة چانت إنو المحكمة ألزمته بتعويض مدني قيمته ١٠ آلاف جنيه. يعني هو طلع براءة بس لازم يدفع فلوس؟ هسه نفس هذا الشاب ديطالب بتعويض مليون دولار من عمرو دياب. من صدگ هاي مليون دولار لو كنز الفراعنة گاعد يطالب بي؟

وهاي الدعوى الجديدة، اللي المبلغ بيها وصل للمليون دولار، هي مجرد فصل جديد بهاي الرواية اللي شكلها ما راح تخلص. القضية تطورت بشكل مو طبيعي ودخلت بمسارات قضائية متعددة ومختلفة، وكل خطوة بيها دا تسوي جدل أكبر من اللي قبلها. هسه ننتظر ونشوف شنو راح يصير بجلسات المحاكمة الجاية وشنو حيكون القرار النهائي من القضاء بخصوص هذا الطلب الضخم.

زين، تتوقعون سعد راح يگدر يحصل على هالرقم الخرافي لو هاي السالفة كلها چانت مجرد أمنية قوية؟