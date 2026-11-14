ليلة العمر الفنية: راشد، فضل، وماجد يولعون المسارح العربية!

ترفيه

يا جماعة، انتبهوا زين! اليوم، السبت 14 نوفمبر، مو ليلة عادية أبد، هاي ليلة بيها الفن راح يوصل للسما! كل عيون جمهور الغناء العربي متجهة لثلاث حفلات مو طبيعية، بيها كبار النجوم راح يسوونها حلفة وصدك يولعون المسارح. بين حفل إضافي صار بس لأن الإقبال الجماهيري چان فول، وعودة هواي ناس جانوا ينتظروها سنين، وافتتاح موسم فني جديد، هالليل راح يكون بالذاكرة.

من الرياض، للأردن، لخورفكان، هذا مو بس مجرد جدول حفلات، هذا احتفال حقيقي بالثقافة والموسيقى اللي كلنا نحبها. كل فنان من هالنجوم جايب وياه شي مميز، قصة خاصة بجمهوره، وهالشي اللي يخلي ليلة اليوم حدث فني عالمي بكل معنى الكلمة، وصدك راح يخلينا صافنين.

راشد الماجد: ليلة ثانية بعد نفاذ التذاكر بالرياض

الرياض اليوم راح تشهد ليلة استثنائية بكل معنى الكلمة، بطلها الفنان الكبير راشد الماجد! بعد ما خلصت تذاكر حفله الأول اللي صار الخميس الماضي، والجمهور حرفياً راد المزيد، قرروا ينطون فرصة ثانية لكل اللي فاتهم الماجد. اليوم، 14 نوفمبر، مسرح محمد عبده أرينا راح يستضيف راشد الماجد بليلة ثانية ضمن فعاليات موسم الرياض اللي دائماً تبهرنا.

الإقبال الرهيب على ليلته الأولى هو اللي خلّاهم يعلنون عن موعد جديد حتى جمهور الماجد ما يزعل ويكدر يشوفه. راشد الماجد مو بس راح يغني وحده، لا، راح يصاحبه أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وراح يقدمون مجموعة من أشهر أغانيه اللي عايشة ببال الجمهور من سنين. وصدك شفتوا شلون جان التفاعل بالليلة الأولى؟ افتتحها بأغنية عاشقينك، والجمهور جان كله يغني وياه أغاني مثل المسافر وولهان، ووجّه تحية للحضور السعودي. مجموعة روتانا للموسيقى هي اللي نظمت هالحفل اللي صدك صار حديث الكل.

فضل ومحمد شاكر: عودة منتظرة بقوة في الأردن

الأردن اليوم على موعد وي عودة فنية قوية منتظرة من زمان، بيها الفنان فضل شاكر وياه ابنه محمد شاكر، راح يحيون حفلتهم اليوم السبت على مسرح «HoverUp» بمنطقة البحر الميت. هاللقاء ويا الجمهور الأردني چان الكل ينتظره على نار، خصوصاً بعد ما وصلوا الفنانين للمملكة مباشرةً من حفلتهم القوية بقطر.

فريق فضل شاكر أكدوا بتصريحات خاصة إن الحفل راح يصير بوقته المحدد اليوم 14 نوفمبر، وعبروا عن حماس فضل للقاء جمهوره الأردني، كل الترتيبات جاهزة وخلصانة. الحفل هذا يجي بعد ليلة غنائية جمعتهم بقطر، واللي جان بيها ظهور مفاجئ للفنانة يارا، اللي شاركت فضل شاكر بأغنية خدني معك، وهذا غير مجموعة من أشهر أغانيه اللي قدمها فضل، ومشاركته ويا ابنه محمد بديو كيفك ع فراقي. اليوم الأب وابنه راح يقدمون مجموعة من أحلى أغانيهم للجمهور الأردني، بلقاء جديد يجمعهم ويا الجمهور ضمن سلسلة حفلاتهم لشهر نوفمبر، يا رب بس ما يفوتكم هالشي.

ماجد المهندس: افتتاح موسم هلا خورفكان بالإمارات

بالإمارات، اليوم مساءً، الصوت الذهبي ماجد المهندس راح يحيي حفل غنائي ما يتفوت على مدرج خورفكان بإمارة الشارقة. ماجد راح يكون صوته حاضر بقوة بافتتاح موسم «هلا خورفكان» الجديد، وكلنا ننتظر أجواء طربية غير شكل. هالحفل إله أهمية خاصة لأن چان تأجل موعده الأصلي اللي جان مقرر بشهر أبريل الماضي، وهسه رجع لجدول الفعاليات بشهر نوفمبر وصار أول ليلة بهالموسم الجديد. الحفل راح يبدأ الساعة تسعة بالليل، بس الأبواب راح تنفتح وتستقبل الجمهور من الساعة سبعة ونص، يعني لا تتأخرون وتضيعون الفرصة.

المهندس بهاي الليلة راح يقدم مجموعة من أبرز أغانيه اللي الكل يحبها وانتشرت انتشار واسع، واللي صدك تعكس تنوع مسيرته الفنية بين الأغنية الخليجية الرومانسية، وهذا يشمل أعمال ارتبطت بألبوماته مثل مو بس حبك وواحشني موت واذكريني. بهالحفل، ماجد المهندس راح يفتتح موسم «هلا خورفكان» ويا جمهور منتظر، بليلة تجمع بين الاحتفاء بمسيرته الغنائية الطويلة وانطلاق موسم جديد من الحفلات على مدرج خورفكان. صدك شنو هالكمية من الفن بليلة وحدة؟ يا ريتني أكدر أحضرهم كلهم! أنتو يا حفل راح تختارون؟