مسلسل "بعد منتصف الليل" يبلش تصوير.. بس رمضان 2027 هذا شوكت يجي؟!

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يا جماعة الخير، ديروا بالكم! مسلسل "بعد منتصف الليل" اللي ديصير عليه حجي هواية، أخيراً راح تبدي مراحل تصويره! المعلومة الأكيدة يمنا هي إنه فريق العمل والممثلين ديبدون تصوير أول مشاهد العمل نهاية شهر نوفمبر 2026. يعني الأجواء مشتعلة والكل متحمس للشغل.

الصناع مال المسلسل، اللي هم أساس الشغل كله ومسؤولين عن كل تفاصيله، جانوا كملوا تقريباً كل التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالعمل. الشغل صاير مضبوط ومنظم، ومبين عليهم ديريدون يبلشون تصوير بأسرع وقت ممكن، خلال الأيام القليلة الجاية. هالشي يطمنا إنهم ملتزمين بجدولهم.

طبعاً مو بس تحضيرات عادية! الفترة اللي فاتت شهدت جلسات تحضير وبروفات ترابيزة مكثفة، شارك بيها كل الأبطال الأساسيين. جانوا ديتناقشون بيها عن كل تفاصيل الشخصيات اللي راح يجسدوها، وعن طبيعة العلاقات المعقدة أو البسيطة اللي راح تجمعهم بالمسلسل. هذا كله حتى يوصلون للملامح النهائية للعمل ويضبطون كل شي قبل لا ينتقلون لمواقع التصوير الفعلية. يعني جاينا شغل متعوب عليه!

منو أبطال المسلسل؟ عدنا ثلاثي تمثيلي قوي مينختلف عليه، من تسمع أسماءهم تتأكد إنه جاينا عمل فني يستحق المتابعة: النجم طارق لطفي، والنجمة غادة عادل، والنجم أحمد رزق. هذول وحدهم يكفون يسوون ضجة.

بس مو بس هذول! الكاست كلش حافل وراهم بأسماء قوية ومحبوبة بالساحة الفنية. راح نشوف النجمة فيفي عبده، ومعاها إنجي كيوان، وبسمة داود، وخالد كمال، وجوري بكر، وأحمد فؤاد سليم. وياهم بعد هواية فنانين مميزين راح يضيفون نكهة خاصة للمسلسل. يعني راح تصير لمّة نجوم تجنن، وكل واحد بيهم إله ثقله وأداءه المميز.

وراء الكاميرات، المسلسل تأليف المبدع محمد سيد بشير، وإخراج المخرج أحمد جبه، والإنتاج الضخم لأحمد الجنايني. يعني فريق عمل متكامل من كل النواحي، وذو خبرة كبيرة، وهالشي يبشر بخير.

زين، كل هذا الشغل واللمّة الحلوة، شوكت راح نشوفها على الشاشة؟ المسلسل مرشح ينعرض ضمن موسم دراما رمضان 2027 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية. رمضان 2027؟! يا عالم، الموعد كلش بعيد! لازم نبدي نحسب الأيام من هسه لو شنو؟ لو ممكن ننسى السالفة كلها ونرجع نتذكره من يجي وقته؟ يا ريت لو ينطونا نبذة بسيطة عن القصة حتى نتشجع ننتظر هالقد، لأن الصبر حدود!