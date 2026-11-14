انتهاء تصوير مسلسل «فرصة سعيدة» بطولة أحمد مالك وجميلة عوض

ترفيه

بعد فترة تصوير مو قصيرة، أسدلوا صناع مسلسل «فرصة سعيدة» الستار على كل مشاهد العمل. المسلسل اللي يجمع النجمين أحمد مالك وجميلة عوض، هسة راح يدخل مراحل المونتاج والمكساج حتى يجهز للعرض بالفترة الجاية. أبطال المسلسل وكل الكادر اللي وياه احتفلوا بانتهاء التصوير وودعوا لوكيشن العمل بعد ما خلصوا المشاهد الأخيرة، وهالشي معناه إن الشغل الفني الأخير للمسلسل راح يبدي على قدم وساق قبل ما ينزل للجمهور، ونحن ننتظر بشغف نشوف النتيجة النهائية.

قصة مسلسل «فرصة سعيدة» تدور بإطار اجتماعي بحت، وتركز على موضوع العلاقات الإنسانية بين الأجيال المختلفة. يعني يحجي عن الفجوة الكبيرة اللي صايرة بالأفكار والعادات بين الشباب وكبار السن، وهي سالفة كلش نشوفها يومياً بحياتنا! المسلسل راح يقدم مجموعة شخصيات تتشابك حكاياتها ومواقفها بطريقة تخلينا نفكر، والهدف منه يسلط الضوء على أهمية التفاهم والتقارب بين الجيلين. بصراحة، نتمنى يعالجون الموضوع بشكل عميق ومو سطحي، لأن هواي مسلسلات بس تلمس السطح بهذا النوع من القضايا. يا ترى راح يقدمون حلول حقيقية لو بس يطرحون المشكلة بدون معالجة؟

أحمد مالك وجميلة عوض مو وحدهم بالمسلسل، يشاركهم بالبطولة وجوه معروفة وموهوبة مثل ستيفاني عطالله، وميشيل ميلاد، وكمال أبو رية اللي كل واحد بيهم اله جمهوره الخاص. المسلسل من تأليف الكاتب أحمد محيي، وإخراج محمد معتز، ومن إنتاج أحمد الجنايني، والخبر الحلو إن المسلسل يتكون من عشر حلقات بس، يعني فد شي خفيف ومينمل منه أبداً، وهذا يخلينا أكثر حماس.

وللمتابعين اللي يتذكرون آخر أعمال أحمد مالك السينمائية، هو جان مشارك بفيلم «إيجي بست» بموسم أفلام عيد الفطر لعام 2026. هالفيلم جمعاه ويا سلمى أبو ضيف ومغني الراب مروان بابلو، وجان من إخراج مروان عبد المنعم. «إيجي بست» حجة قصة تأسيس الموقع الشهير، وسلط الضوء على عالم الإنترنت وقضايا القرصنة الرقمية بس بمعالجة إنسانية واجتماعية. يعني أحمد مالك بكل مرة يختار «بروجكت» بيه فكرة قوية ومواكبة للواقع ومختلفة عن المعتاد، وهذا الشي نحبه بي.

هسة بعد ما عرفنا كل هالشي عن «فرصة سعيدة»، السؤال يبقى: هل المسلسل راح يكون "فرصة سعيدة" للجمهور العراقي والعربي، لو راح يكون مجرد عمل عابر ويضيف لسلسلة المسلسلات اللي نباوعها وننساها؟ احنا متحمسين نشوف شلون راح تكون النهاية ويا هاي الفجوة بين الأجيال! أنتم شنو تتوقعون؟ تتوقعون المسلسل راح يسوي فرق؟