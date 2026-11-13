روائع العصر الذهبي: أمسية تجمع الفرات بالنيل في قطر!

ترفيه

تقدّم أوركسترا قطر الفلهارمونية الجمعة 13 نوفمبر أمسية موسيقية بعنوان "روائع العصر الذهبي: من الفرات إلى النيل"، وتقام الأمسية على خشبة مسرح "يو فينيو" في رحلة موسيقية تحتفي بثراء التراثين الموسيقيين العراقي والمصري.

يقود هذه الأمسية المايسترو ديفيد نافارو توريس، وهو قائد وموزع موسيقي تشيلي بلجيكي معروف، والمدير الفني والموسيقي لأوركسترا بروكسل الفلهارمونية. ويشارك المطرب المصري أحمد عفت، إلى جانب الفنانيْن العراقييْن زياد الهاجري ومنار دريد.

تستهل الأمسية رحلتها مع التراث الموسيقي العراقي، وتتضمن عملا جديدا للمؤلف قتيبة النعيمي، وهو مؤلَّف للأوركسترا والكمان الشرقي، ومستوحى من لحن معروف من كوردستان العراق. ويعيد العمل تقديم عناصر من التراث الموسيقي الكردي ضمن إطار أوركسترالي معاصر، جامعًا بين التقاليد الموسيقية والتعبير الأوركسترالي الحديث.

ويتواصل البرنامج مع مجموعة من الأغنيات العراقية المحبوبة، التي تستحضر مشاعر الحب والحنين والذاكرة، وترتبط بأسماء بارزة في تاريخ الموسيقى العراقية، من بينها ناظم الغزالي وياس خضر.

وبعد الاستراحة، تنتقل الرحلة الموسيقية من الفرات إلى النيل مع مجموعة من روائع عبدالحليم حافظ، تُقدَّم في قالب أوركسترالي يضفي ألوانًا سيمفونية متجددة على عدد من أبرز الأعمال الراسخة في الذاكرة الموسيقية المصرية والعربية.

ومن خلال الجمع بين التراثين العراقي والمصري على مسرح واحد، تجسّد الأمسية التزام أوركسترا قطر الفلهارمونية بالاحتفاء بالإرث الموسيقي للعالم العربي، وربطه بالإمكانات التعبيرية للأوركسترا السيمفونية.