رامي صبري صارله عشرين سنة يغني... أغانيه مسوية دمار على التشارت!

ترفيه

يعني صارله الفنان المصري رامي صبري عشرين سنة بالضبط من طلع للساحة، ولحد الآن ديواصل الاحتفال بهالمرور الجبير. بعد حفله الأخير اللي صار بالقاهرة، رامي نزل فيديوهات هواية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وراوة جمهوره أجواء الحفل وتفاعل الجمهور وياه.

والمفاجأة الكبيرة، القوائم كشفت عن جانب كلش لافت بمسيرة رامي صبري. يعني أغانيه القديمة والجديدة كلها تتنافس على نفس القائمة! فد مشهد يخليك تصفن، صدك هذا الفنان ماكو منه، ديثبت حضوره القوي بالساحة الموسيقية بالوطن العربي.

شوفوا مثلاً أغنية «كلمة» اللي نزلت سنة 2008 ضمن ألبوم «غمّضت عيني»، يعني ورا ثمنطعش سنة من نزلت، رجعت للواجهة وحصلت المركز السادس بقائمة «هوت 100». تخيلوا، هاي أقدم أغنية "نوستالجيا" تدخل ضمن أول عشر مراكز! اكو ناس لحد الآن دتتذكرها من نزلت، واكو جيل جديد دكتشفها هسة على السوشيال ميديا وكأنما توها نازلة! يعني أكو أغاني مستحيل تموت، تتجاوز كل السنين وتوصل لغير ناس.

مو بس «كلمة» اللي رجعت! أغنية «سكت ليه» اللي نزلت بألبومه الأول سنة 2006، ظهرت بالقوائم. وكلها ظهرت إلى جانبها «ما صدقت اتقابلنا» اللي نزلت سنة 2015، و«مع نفسي»، و«لما بيوحشني» اللي نزلت سنة 2022.

وبالمقابل، أغانيه الجديدة همين محتلة مكانها. أغنية «لو تعرف» من ألبوم «القمر» مالته، موجودة وتنافس بكل قوة. يعني صارت ساحة معركة حلوة بين نوستالجيا الماضي وحماس الجديد على القوائم، فد شي يخبل!

زين شنو السر مال هالاستمرارية القوية؟ جزء جبير منه يمكن مرتبط بحفلاته. رامي صبري يحب يسوي "ميدليهات" موسيقية، يجمع بيها أغانيه القديمة والجديدة كلها بسلسلة وحدة. يعني ممكن تسمع أغنية بحفلة وتخليك تروح تدور على أغنية قديمة إلها علاقة، وهالشي يخلي كل الأجيال تتواصل وتسمع أغانيه. هو نفسه رامي صبري حچى عن حبه للميدليهات من جان نجم غلاف بمارس 2024، وكلش يحب هالأسلوب اللي يخلي أغانيه القديمة ترجع للجمهور كأنها جديدة.

يعني بعد عشرين سنة من الغناء، رامي صبري مو بس ديتذكر مسيرته، لا، دايشوف تأثيرها قوي بالقوائم، وأغانيه مال بداياته بعدها دتنافس آخر إصداراته بكل قوة. فد شي يثبت إن الفن الزين ما يموت أبد!