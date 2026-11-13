خالد الصاوي: من جنت أدور على دعوة لمهرجان القاهرة، لليوم يستقبلوني بالتقدير!

ترفيه

الفنان القدير خالد الصاوي رجعلنا بذكريات حلوة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكشف شلون علاقته بالمهرجان تغيرت من الأرض للسما. الصاوي حچى عن هذا التحول خلال لقاء ويه قناة «DMC» على هامش افتتاح الدورة الـ47 من المهرجان.

تخيلوا، الصاوي گال إنه من جنت أيام الدراسة وبداياته الفنية، چان يگضي وكت وهو يدور على أي دعوة بس حتى يگدر يدخل المهرجان ويشوف الأفلام اللي بيه ويستفيد من التجارب السينمائية المختلفة. بس شوفوا شلون الأيام تتغير، هسه ماشاء الله تبارك الرحمن، ويستقبلونه استقبال وتقدير يسعده يسعده كلش.

علاقة الصاوي بالمهرجان مو بس بدأت من صار فنان معروف، لا، الموضوع أعمق من هيچ. هو گال إن علاقته بالمهرجان امتدت لمراحل مختلفة من حياته، من دراسته وعمله بداخل المجال السينمائي. بالبداية درس قانون، وبعدين الشغف سحبه لمعهد السينما علمود يدرس إخراج. واشتغل كلشي بالسينما، من مساعد إنتاج، لمساعد مخرج، وبعدها دخل عالم الإخراج بالتلفزيون. هاي التجارب كلها ساهمت بتشكيل علاقته القوية بعالم السينما وبالمهرجان.

وحتى علاقته بالمهرجان مو بس فنية وشخصية، طلعت عائلية هماتين! الصاوي كشف إن والده المرحوم چان مستشار قانوني للمهرجان، وعنده صلة بغرفة صناعة السينما.

الفنان أكد على قيمة مهرجان القاهرة السينمائي ومكانته العالمية بين المهرجانات، وذكّرنا بالدور اللي لعبه الرواد اللي أسسوه وحافظوا على حضوره. وخص بالذكر التحية والتقدير للمرحوم سعد الدين وهبة. ومادام الكلام عن شخصيات عظيمة، الصاوي گال كلمة حق بحق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، ووصفه بـ 'واجهة عظيمة للفنانين' وأثنى على كل جهوده اللي يبذلها حتى يخدم المهرجان ويحافظ على مكانته الفنية والثقافية.

يعني من طالب يدور على دعوة، لفنان يستقبلونه بالتقدير… يا بختك يا صاوي، منو بينا ما يتمنى هيچ تحول بحياته؟