منى زكي تخبل بالبني الغامق وستايل يجنن!

ترفيه

تخيلوا يابه، منى زكي خطفت الأضواء بآخر صور نزلتها، وهي لابسة شي كلش راقي ومختلف بنفس الوقت. مبينة اختياراتها بالموضة فد شيء، وذوقها يجنن بحيث جمعت بين الكلاسيكية واللمسة العصرية بلوك واحد.

اللوك اللي اختارته جان باللون البني الغامق، فد قطعة ملابس أنيقة وتصميمها مميز والأحلى بيها أكتافها جانت مكشوفة. وهذا الشي نطاها رقة ونزاكة مو طبيعية، وحسسنا إنو الألوان كلها راكبة ويا الجو الهادي مال إطلالتها.

أما عن جمالها، منى زكي تركت شعرها الأسود سايب بتموجات ناعمة، وهالشي يعطي لوك طبيعي كلش حلو. المكياج جان هادئ ويركز على ملامحها الحلوة بدون مبالغة، ويا حمرة شفايف بلون طبيعي ولمسات خفيفة على العيون.

الترجيات اللي اختارتها جانت كبار وتصميمها فد شي يلفت النظر، وهذا طبعًا ضاف لمسة فخامة بس بنفس الوقت اللوك بقى بعيد عن المبالغة والبياخة. مبين منى زكي تحب تختار أزياء بسيطة وراقية بنفس الوقت، وهالشي هو اللي يخلي متابعين الموضة والجمال يلحكون إطلالاتها وحدة وحدة. شنو رأيكم باللوك؟ تحبون هيج ستايلات لو تفضلون غير شي؟