خريطة مسلسلات رمضان 2027: نجومنا راجعين بقوة والمنافسة حامية!

ترفيه

موسم دراما رمضان 2027 دا يحضر مفاجآت كلش قوية، والعيون كلها متوجهة عليه من هسه، لأن الإعلانات عن الأعمال الجديدة بدت تزيد والنجوم الكبار راجعين بمسلسلات وأجزاء جديدة. يعني الخريطة الدرامية تضم أسماء ثقيلة، ومواضيعها كلش متنوعة، بيها تشويق وأكشن ودراما اجتماعية وكوميديا.

من القائمة الأولية اللي نزلت، واضح إن المنافسة راح تكون نار بين نجوم الصف الأول. محمد رمضان راجع بمسلسل «عشماوي»، وأحمد العوضي راح يدخل السباق بمسلسل «سلطان الديب». أما حمادة هلال، فدا يحضر للجزء السابع من «المداح»، ويا ربي شنو هالمرة راح تكون «أسطورة السبعة»؟ متحمسين نعرف!

ومولاتنا النجمات هم ما مقصرات. مي عمر راح تكون بطلة مسلسل حليمة جبران، وأسماء جلال عدها مسلسل ميس هناء. وغادة عبد الرازق هم راجعة بمسلسل خيوط من دهب. شريف سلامة ودينا الشربيني راح يكملون سلسلتهم الناجحة بالجزء الرابع من «كامل العدد»، وهذا الشي حلو.

وعدنا مسلسلات بيها أبطال جماعية تخبل، يعني كلها نجوم بتجمع واحد. طارق لطفي ويا غادة عادل وأحمد رزق راح يجتمعون بمسلسل بعد نص الليل، وهذا أكيد راح يكون فد شي. والمخرج محمد سامي عنده تجربة جديدة تجمع يسرا وسوسن بدر ودرة. بعد منو؟ أحمد السقا وأحمد غزي بمسلسل كتف في كتف، وريهام حجاج راح تقدم دومينو ويا شريف سلامة.

ولمحبي الكوميديا، أكيد ما نسيناكم! حاتم صلاح بطل مسلسل بدلة وفستان، ونيللي وشريهان 2 راح يجمع دنيا وإيمي سمير غانم. وعلي ربيع دا يحضر لمسلسل كوميدي جديد، وأحمد فهمي بمسلسل نجم الموسم. يعني الضحك مضمون إن شاء الله.

القائمة لسه طويلة وبها أسماء هواية، مثل عمرو سعد وياسمين صبري بمسلسل تمكين، ومحمد فراج بمسلسل في حتة تانية، وأحمد أمين بمسلسل حساب مفتوح. هنا الزاهد وأحمد عبد الوهاب بمسلسل من حبي فيك، وياسر جلال بمسلسل القناع. ياسمينا العبد بمسلسل بنت امبارح، وأحمد داود بمسلسل ونس، وهشام ماجد بمسلسل 17 متر. وكريم فهمي وإيمان العاصي بمسلسل اعتراف، ويوسف الشريف بمسلسل الظل، ومي عز الدين بمسلسل فرق شاسع.

بصراحة، الخريطة الأولية لرمضان 2027 مبينة متنوعة كلش وحلوة، بيها وجوه قديمة وجديدة، وأجزاء مكمله وأعمال جماعية. بس يلا، نعرف هاي كلها مجرد قائمة أولية، والتفاصيل النهائية ومواعيد العرض لسه ما انحسمت. يا ترى يا جماعة، منو من هذول النجوم راح يبدع هالمرة ويفاجئنا؟