مهرجان العراق الدولي: شذى حسون ترد

ترفيه

شذى حسون طلعت وحجت عن مهرجان العراق الدولي الثالث بعد كل الضجة والانتقادات اللي صارت عليه. هي، بصفتها المنظمة من أول يوم، ما سكتت عن الموضوع، خصوصاً بعد ما أصرت إنو الدورة الأخيرة جانت من أنجح نسخ المهرجان، رغم السلبيات والظروف الصعبة اللي رافقت تنظيمها.

شذى حچت ويا إيلي نخله، مراسل ET بالعربي، ووضحت وجهة نظرها. گالت إن التفاعل كان كبير سواء كان إيجابي أو سلبي، وإنها تعتبر هذه السنة من أنجح الدورات.

كواليس الانتقادات: مغادرة الضيوف وتكريم أديبة

شذى فتحت الموضوع عن مغادرة بعض الضيوف قبل نهاية الحفل، وخصوصاً اللحظة اللي أهدت بيها الفنانة العراقية أديبة جائزتها لـ "الكراسي الفارغة"، في إشارة واضحة لغياب الحضور. لكن شذى گالت إنو هذا مو شي جديد، وانه هي نفسها مرت بموقف مشابه بمهرجانات ثانية مهمة، يعني الموضوع مو حصري لمهرجان العراق الدولي، وإنها كانت بين آخر المكرمين وطلعت على مسرح ما بيه ناس كثير.

شذى دافعت عن توقيت الحفل وگالت إنو المهرجان كان مختصر وبس ساعتين، عكس المهرجانات الثانية اللي تطول أربع وخمس ساعات. وأضافت إن الضيف ما يجي بس للتصوير على الريد كاربت، بل لازم يصفق للمكرم، وإنها ما راح تكتب بالدعوة إنو ممنوع يطلعون قبل نهاية الحفل.

وعن تكريم أديبة بنهاية الحفل، شذى وضحت إنو هذا القرار جان لأن أديبة جانت راح تقدم فقرة فنية ويا الفنان العراقي علي نجم كختام للمهرجان، مو تقليل من قيمتها أبد. وگالت إنها كلش تحب أديبة. ولحظتها اللي وكفت بيها يم أديبة خلال كلامها عن الكراسي الفارغة، جانت حتى تساندها وتريحها. شذى وعدت إنو بالمهرجانات الجاية راح تشدد على ضرورة بقاء الكل للنهاية احتراماً للمكرمين.

أخطاء تقنية، ومزحة ريتا حرب، وقصة سماح أنور

وحدة من اللحظات اللي سوت لغوة على السوشيال ميديا، جانت المزحة اللي گالتها الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ريتا حرب على المسرح بعد ما تأخر تكريمها بسبب خطأ تقني، والبعض فسروها على حساب المغني المصري أحمد سعد. شذى شافت المزحة "حلوة" ومنها لتلطيف الجو، وما بيها شي يستدعي كل هذا التضخيم.

بعدين حچت شذى عن موضوع تكريم الفنانة المصرية سماح أنور اللي استلمت جائزتها بالفندق، مو على المسرح. شذى عبرت عن حبها الكبير لسماح أنور، ووضحت انو السبب جان سفر سماح المبكر وتغييرات اللحظات الأخيرة ببرنامج الحفل بسبب اعتذار ستة نجوم (أربعة عراقيين واثنين عرب) عن الحضور. هذا الإرباك خلى الجدول يتخربط، وسماح انحطت آخر شي. بس شذى لحگت سماح قبل ما تسافر وانطتها الجائزة، وسماح جانت سعيدة ومتسامحة.

شذى أكدت إنو دائماً اكو ناس تتذمر من كل شي من ترتيب الجلوس وتوقيت التكريم. لكن رغم كل هذا الجدل، شذى متفائلة ومتمسكة باستمرارية المهرجان. هي تشوفه نجاح رائع هاي السنة، ومبسوطة بالتفاعل والأجواء الحلوة اللي صارت ببغداد، بالمتنبي وبالفندق، وكيف إنو العراقيين فرحوا بي.

يعني الشغلة مو بسهولة مثل ما البعض يتصورها، تنظيم مهرجان عالمي بالعراق يحتاج طولة بال... لو لا؟