ابنة رانيا فريد شوقي تتزوج... بس ممنوع التصوير!

ترفيه

يا جماعة، يا ستار! الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي نزلت قرار مفاجئ صار حديث الوسط الفني والإعلامي. قرارها كان واضح وصريح: ممنوع أي تغطية إعلامية أو صحفية لحفل زفاف بنتها اللي راح يصير خلال الأيام الجاية.

رانيا وعائلتها يريدون خصوصية فول وعشرة على عشرة لهالحدث العائلي الخاص، يعني بدون هوس السوشيال ميديا ولقطة سناب شات من كل زاوية. المناسبة راح تقتصر بس على أهل العروسين والمقربين جداً، بعيد عن أضواء الشهرة وتصوير تالي الليل.

والله خطوة ذكية وحلوة منها حتى تتأكد من هالشي، رانيا ما قصرت واتصلت بشكل مباشر بالكوادر الصحفية. عيني محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، تلقى اتصالاً هاتفياً منها. رانيا بيّنت تقديرها الكبير للصحافة المحترمة ورسالتها النبيلة، بس بنفس الوقت طلبت بلطف ما يرسلون أي مصورين أو فرق تغطية لمكان العرس.

محمود كامل كان متفهم جداً لرغبة الفنانة، ونشر بيان على صفحته الرسمية بالفيسبوك أكد بيه إن حق الأفراد والنجوم بالخصوصية وحماية حياتهم الشخصية هو جزء أصيل ومو لعب من ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات الشغل الإعلامي. وحذر الصفحات والكيانات اللي تدعي هي إعلامية بس شغلها بس تكمز على خصوصية الناس، وأكد إن راح يتخذون إجراءات قانونية ضد أي اختراقات.

زين، هاي رانيا مو بعيدة عن الجمهور كلش! قبل فترة نزلت صور من مراسم عقد قران بنتها فريدة عاطف عوض ويا عريسها الشاب وليد. وقتها شفناها شاركت الجمهور فرحتها بأجواء البهجة والسعادة العائلية، وتفاعلوا وياها هواية ودعولهم بالخير. يعني مو قفلتها تماماً، بس يمكن العرس تريد تصير بيه أجواء غير.

وبعدين يابة، هي بنت وحش الشاشة المصرية، فريد شوقي! هاي العائلة أصلاً تاريخها كله تحت الأضواء من عقود، فحقها تحاول شوية تحمي خصوصية عائلتها الصغيرة بعيد عن لقطات الكاميرات والفلاشات اللي ما تخلص. هالقرار يسلط الضوء على هالمعضلة الأبدية بين حق الجمهور بمتابعة أخبار نجومهم، وحق الفنان نفسه بالحفاظ على مساحة شخصية خاصة بيه.

برأيكم، لحد وين لازم تكون الخصوصية للنجوم؟ لو خلاص لازم يفتحون كل أبوابهم للسوشيال ميديا؟